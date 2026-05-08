Μεϊγουέδερ και Ζαμπίδης έκαναν το πρώτο τους face off στο Λας Βέγκας ενόψει του μεγάλου αγώνα στην Αθήνα

Μία μοναδική αναμέτρηση, παγκοσμίου εμβέλειας, θα φιλοξενηθεί στις 27 Ιουνίου 2026, στο «Telekon Center» στην Αθήνα, καθώς ο Αμερικανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, Φλόιντ Μεϊγουέδερ θα αντιμετωπίσει τον Έλληνα θρύλο του kickboxing, Μιχάλη Ζαμπίδη, σ’ έναν αγώνα επίδειξης πλήρους επαφής.

Η εκδήλωση pay-per-view θα πραγματοποιηθεί στο Telekon Center, που βρίσκεται εντός του Ολυμπιακού συγκροτήματος OAKA στην Αθήνα. Ο Ζαμπίδης, κάτοχος 18 παγκόσμιων τίτλων, είναι περισσότερο γνωστός για την καριέρα του στο K-1 MAX. Οσο για τον Μεϊγουέδερ, αποσύρθηκε από την επαγγελματική πυγμαχία το 2017 με το απόλυτο ρεκόρ των 50 νικών σε ισάριθμες αναμετρήσεις!

Ο διάσημος Αμερικανός, έχει κατακτήσει τίτλους κύρους (WBC, WBA, IBF, WBO) σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους, ενώ έκτοτε έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμους αγώνες επίδειξης.

Σε αντίθεση με όσα συνηθίζονται σε επίσημους αγώνες, η πρώτη τους κοινή συνέντευξη Τύπου στο Λας Βέγκας χαρακτηρίστηκε από έναν τόνο αμοιβαίου σεβασμού και ήρεμων τόνων. Και οι δύο αθλητές αναγνώρισαν τα επιτεύγματά του άλλου, χωρίς να χάνουν το ανταγωνιστικό τους πνεύμα.

Αυτός ο αγώνας εναντίον του 45χρονου Ζαμπίδη «είναι μια ευκαιρία για εμένα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου, για ό,τι με περιμένει εφέτος», δήλωσε ο 49χρονος Μεϊγουέδερ.

Απ’ τη μεριά του, ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε έτοιμος και σίγουρος για τη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να πιέσει έναν αμυντικά ισχυρό αντίπαλο όπως ο Μεϊγουέδερ.