Η πρώτη της εγκυμοσύνη! Η δύο φορές πρωταθλήτρια του Australian Open, Ναόμι Οσάκα, ανακοίνωσε πως σύντομα θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα.

Με ανάρτησή της στα social media, η 25χρονη Νάομι Οσάκα ανακοίνωσε πως σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Μάλιστα, η πρώην Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης γνωστοποίησε πως θα επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις τον Ιανουάριο του 2024.

Θυμίζουμε ότι η δύο φορές πρωταθλήτρια του Australian Open δεν θα συμμετάσχει στο κορυφαίο τουρνουά, όπως ανακοίνωσαν πρόσφατα οι διοργανωτές του πρώτου Grand Slam της σεζόν που ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου, χωρίς να διευκρινίσουν τον λόγο.

«Τους τελευταίους μήνες που είμαι μακριά από το άθλημα, απέκτησα μία καινούρια αγάπη και εκτίμηση για το παιχνίδι, έχοντας αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτό. Στον μέλλον, ελπίζω πως το παιδί θα δει κάποιο τα παιχνίδια μου και θα πει ”αυτή είναι η μαμά μου”. Το 2023 θα είναι μια χρονιά γεμάτη μαθήματα για εμένα και ελπίζω να σας ξαναδώ στην Αυστραλία το 2024» ήταν τα λόγια της, μεταξύ άλλων.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I