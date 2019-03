Έγραψαν ιστορία Ντόνσιτς και Νοβίτσκι για τους Μάβερικς! Τα αποτελέσματα του NBA – video

Ο Λούκα Ντόνσιτς συνεχίζει τις απίστευτες εμφανίσεις του στη rookie σεζόν του στο NBA και με το 5ο triple double της καριέρας του, κατάφερε να οδηγήσει τους Ντάλας Μάβερικς στην νίκη 129-125 επί των Πέλικανς, έχοντας 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Την ίδια ώρα, ο Ντιρκ Νοβίτσικι με τους 8 πόντους που πέτυχε κόντρα στη Νέα Ορλεάνη, πέτυχε ένα ακόμη ρεκόρ στην τεράστια καριέρα του, αφού έφθασε τους 31.420 πόντους και ανέβηκε στην 6η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Άφησε έτσι πίσω του τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που έχει 31.419, ενώ πλέον «κυνηγάει» στην πέμπτη θέση τον κορυφαίο παίκτη του μπάσκετ, τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος και είχε σταματήσει στους 32.292 πόντους.

With this bucket, @swish41 moves to No. 6 on the #NBA all-time scoring list! #MFFL pic.twitter.com/4yYHgr1vRt

— NBA (@NBA) March 19, 2019