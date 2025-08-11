Ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ ζητά την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από την UEFA

Την αποβολή όλων των ομάδων του Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις της UEFA ζητεί η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανές. Με ανάρτησή της στα social media, η Ιταλίδα δικηγόρος και καθηγήτρια πανεπιστημίου αποκαλεί δολοφόνους τους Ισραηλινούς.

Η κίνηση της Φραντσέσκα Αλμπανές ήρθε ως αντίδραση στον θάνατο του 41χρονου Παλαιστίνιου αθλητή Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιντ, γνωστού ως “Παλαιστίνιος Πελέ”, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας στη Νότια Γάζα, ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλμπάνες αντέδρασε, σε ανάρτηση της UEFA για το θάνατο του Σουλεϊμάν Αλ Ομπέιντ, ένα ποστ που έχει ενοχλήσει πολλούς στον αθλητικό χώρο, μεταξύ αυτών και τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφεύγει να τοποθετηθεί ευθέως για τον θάνατο του Παλαιστίνιου, κρατώντας μια ουδετερότητα που σχολιάζεται όλο και πιο έντονα.

Time to expell its killers from competitions, @UEFA.



Lets make sport apartheid and genocide free. One ball, one kick at the time. https://t.co/PwmrOYhbPG — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 10, 2025

“Ήρθε η ώρα να αποβληθούν οι δολοφόνοι από τους αγώνες της UEFA. Ας απαλλάξουμε τον αθλητισμό από το απαρτχάιντ και τη γενοκτονία”, ανέφερε η Φραντέσκα Αλμπάνες, “απαντώντας” σε ανάρτηση της UEFA.