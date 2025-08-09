Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η μπηχτή του Μοχάμεντ Σαλάχ μετά ανάρτηση της UEFA για το θάνατο του Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ

Το “καρφί” του ηγέτη της Λίβερπουλ στην UEFA, λόγω της ουδετερότητας που κρατάει για όσα συμβαίνουν μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης
ο Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ο Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Lee Smith)

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (05.08.2025) στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Παλαιστίνης, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης σε σημείο όπου πολίτες περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο τμήμα της περιοχής. Το τραγικό γεγονός σχολιάστηκε από την UEFA, κάτι που ενόχλησε τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η UEFA έκανε ανάρτηση για τον θάνατό του Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, αποχαιρετώντας τον άλλοτε Παλαιστίνιο ποδοσφαιριστή, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που με το ταλέντο του βοήθησε ατελείωτα παιδιά. Η τοποθέτηση αυτή φαίνεται πως εξόργισε τον Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ,

Ο “αστέρας” της Λίβερπουλ έκανε μια ανάρτηση και αντέδρασε στην τοποθέτηση της UEFA με τρεις μόνο ερωτήσεις! “Μπορείτε να μας πείτε πως πέθανε, που και γιατί;”.

Η UEFA έχει επιλέξει να μην τοποθετηθεί για τα όσα γίνονται ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη και ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει την ενόχλησή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo