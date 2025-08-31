Έιντριαν Πέιν: Καταδικάστηκε σε ισόβια ο δολοφόνος του, συγκλονιστικές στιγμές στο δικαστήριο

Με την καταδίκη του Λόρενς Ντόριτι σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν, ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Ο άλλοτε NBAer με τους Ορλάντο Μάτζικ και παίκτης του Παναθηναϊκού για δύο σύντομες θητείες, δολοφονήθηκε το 2022 σε ηλικία μόλις 31 ετών, μετά από αψιμαχία με τον Λόρενς Ντόριτι, ο οποίος και είχε βρεθεί με τον Έιντριαν Πέιν, εξαιτίας της φιλικής σχέσης των συντρόφων τους.

Το δικαστήριο του Μίσιγκαν έκρινε τον δολοφόνο του Αμερικανού αθλητή ένοχο και τον επέβαλλε ισόβια ποινή φυλάκισης, με τον ίδιο να αναφέρει όμως αμέσως μετά, ότι δεν πρόκειται να περάσει τη ζωή του στη φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, υπήρξαν στιγμές που συγκλόνισαν το κοινό, με τη μητέρα του παιδιού του Πέιν να παρουσιάζει δύο φωτογραφίες του γιου τους και να λέει στον Ντόριτι: «Σου δείχνω ποιον αφήνεις χωρίς πατέρα».

Ο ίδιος ο δολοφόνος την κατηγόρησε πάντως για ψέματα στη μαρτυρία της, καθώς ήταν παρούσα τη στιγμή που πυροβόλησε τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού και υποστήριξε ότι του ζήτησε να κατεβάσει το όπλο. Ο Ντόριτι υποστήριξε ότι προσπαθούσε να προστατεύσει τη δική του οικογένεια, αλλά σύμφωνα με τις αρχές, ο Πέιν δεν έφερε μαζί του κάποιο όπλο.