EKO All Star Game ’18: Η γιορτή ελληνικού μπάσκετ στην Πάτρα! Το πρόγραμμα της ημέρας

Η γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, το All Star Game, αναβιώνει 4 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωσή του, το διήμερο 10-11 Φεβρουαρίου, στην Πάτρα. Το κλειστό «Δ. Τόφαλος» είναι έτοιμο να υποδεχτεί την ελίτ των Ελλήνων και ξένων αθλητών της Stoiximan.gr Basket League.

Η αγωνιστική δράση του διημέρου του ΕΚΟ All Star Game ΄18 αρχίζει σήμερα (10/2) στην Πάτρα, με την πραγματοποίηση του All Star Game Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και του αγώνα Rising Stars – All Time Stars. Αύριο (12/2) θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος αγώνας μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων αστέρων του πρωταθλήματος.

Νωρίτερα σήμερα (10/2) θα πραγματοποιηθεί μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του διημέρου. Σεμινάριο προπονητών, επίσκεψη στον Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», δράση στο περίπτερο του ASG’18 και επίσκεψη του Mobile School της PRAKSIS.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου

Σεμινάριο προπονητών 09.00 – 13.00 διάρκεια 4 ώρες. Ομιλητές: Γιώργος Καλαφατάκης, Ηλίας Παπαθεοδώρου, Νίκος Βουρνάς, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Ελευθεριάδης και Κώστας Ντούβας.

Τοποθεσία: Δημοτικό Κλειστό Γήπεδο «Παναγία Αλεξιώτισσα»

10.00 – 14.00 & 16.00 – 21.00 Λειτουργία Basket Village (Boutique ομάδων& Χορηγών) εντός του ΠΕΑΚ Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ

11.30 Επίσκεψη στον Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» Διεύθυνση: Παλαιολόγου 29-31, Πάτρα

12.30 Δράση στο Περίπτερο του ASG’18 στην Πλατεία Β. Γεωργίου Α’ με τη συμμετοχή των Αθλητών, των Mascots των ομάδων, των Cheerleaders, των Street Artists «Αrt of Soul».

Διαγωνισμός βολών μεταξύ αθλητών και παιδιών & υπογραφή αυτογράφων.

Επίσκεψη του Mobile School της PRAKSIS (Ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση με στόχο τη σχεδιασμό, εφαρμογή & υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας).

Ενημέρωση πολιτών από εκπροσώπους της PRAKSIS.

16.00 ΕΚΟ ALL STAR GAME: ALL STAR GAME Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο)

18.00 ΕΚΟ ALL STAR GAME: RISING STARS – ALL TIME STARS

Οι συνθέσεις των ομάδων…

RISING STARS

Κωνσταντίνος Μήτογλου (Παναθηναϊκός Superfoods)

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (ΠΑΟΚ)

Αντώνης Κόνιαρης (ΠΑΟΚ)

Γιώργος Τσαλμπούρης (Κολοσσός H Hotels)

Βασίλης Τολιόπουλος (Ολυμπιακός)

Μιχάλης Λούντζης (Τρίκαλα BC Aries)

Βασίλης Χρηστίδης (Άρης)

Σωτήρης Μπιλλής (Κολοσσός H Hotels)

Θόδωρος Καρράς (ΠΑΟΚ)

Δημήτρης Φλιώνης (Άρης)

Θωμάς Κώττας (Ρέθυμνο Cretan Kings)

Βασίλης Μουράτος (Γυμναστικός Λάρισας Φάρος)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Μάκης Γιατράς (Προμηθέας), Γιάννης Καστρίτης (Κύμη)

MANAGERS: Τέλης Ζουρνατζίδης (ΠΑΟΚ), Δημήτρης Καρβέλας

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: Παναγιώτης Χαλκιόπουλος (Προμηθέας)

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος (Κόροιβος)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ: Ανδρέας Μαραμένος (Προμηθέας)

ΙΑΤΡΟΣ: Ανδρέας Παπαδόπουλος

ALL TIME STARS

Νίκος Χατζής

Μιχάλης Κακιούζης

Δημήτρης Παπανικολάου

Κώστας Τσαρτσαρής

Δήμος Ντικούδης

Αντώνης Φώτσης

Κώστας Χαραλαμπίδης

Νίκος Αργυρόπουλος

Δημήτρης Διαμαντίδης

Νίκος Χατζηβρέττας

Νίκος Βετούλας

Γιώργος Καλαϊτζής

Γιάννης Μολφέτας

Φραγκίσκος Αλβέρτης

Γιάννης Γιαννούλης

Λάζαρος Παπαδόπουλος

Ευθύμης Ρεντζιάς

Θοδωρής Παπαλουκάς

Ντούσαν Βούκσεβιτς

Μιχάλης Υφαντής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Μπάνε Πρέλεβιτς (ΠΑΟΚ), Τάκης Πετρόπουλος

MANAGERS: Γιωργος Χηνας (ΑΕΚ), Μάρκος Κολώκας (Πανιώνιος Βίκος Cola)

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: Μάνος Παπαμανώλης (Λαύριο Megabolt)

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Παναγιώτης Βασιλείου (ΠΑΟΚ)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ: Πάρης Δερμανης (Παναθηναϊκός Superfoods)

ΙΑΤΡΟΣ: Αναστάσιος Τοκης

Στην έναρξη του αγώνα θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός τριπόντων & στο ημίχρονο ο διαγωνισμός καρφωμάτων. Θα συμμετέχουν οι:

ΛΟΥΞ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ ΝΕΩΝ

Βασίλης Τολιόπουλος (Ολυμπιακός)

Βασίλης Μουράτος (Γυμναστικός Λάρισας Φάρος)

Γιώργος Τσαλμπούρης (Κολοσσός H Hotels)

Δημήτρης Φλιώνης (Άρης)

Αντώνης Κόνιαρης (ΠΑΟΚ)

Πέτρος Κατσουλάκος (2ο ΓΕΛ Πάτρας)

*Ο νικητής του διαγωνισμού θα συμμετάσχει την Κυριακή στον διαγωνισμό τριπόντων των ανδρών

ΛΟΥΞ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ

Κώστας Μήτογλου (Παναθηναϊκός Superfoods)

Γιώργος Τσαλμπούρης (Κολοσσός H Hotels)

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (ΠΑΟΚ)

Διονύσης Σκουλίδας (Κόροιβος)

Αντώνης Φώτσης (Ηλυσιακός)