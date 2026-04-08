«Έκρηξη» από Μεντβέντεφ, κατέστρεψε τη ρακέτα του επειδή ταπεινώθηκε από τον Μπερετίνι

Ο Ρώσος υπέστη τη πιο βαριά ήττα της καριέρας του και -πριν τη λήξη του αγώνα- ξέσπασε στη ρακέτα του
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ έκανε το χειρότερο ματς της καριέρας του κόντρα στον Ματέο Μπερετίνι και κατέστρεψε τη ρακέτα του. Ο Ρώσος τενίστας υπέστη τη πιο βαριά ήττα της καριέρας του, καθώς έχασε με 2-0 στο Monte Carlo Masters, χωρίς να πάρει ούτε ένα game (6-0 6-0)

Στον πρώτο του αγώνα στη σεζόν, σε χωμάτινη επιφάνεια, ο Ντανίλ Μεντβλεντεφ (Νο.10 της παγκόσμιας κατάταξης) “παραδόθηκε” στον Μπερετίνι. Έχοντας χάσει με 6-0 το πρώτο σετ αλλά και το 3ο game στο δεύτερο σετ, ο Ρώσος “εξερράγη” και ξεκίνησε να χτυπάει με δύναμη τη ρακέτα… όπου έβρισκε.

Μια στο έδαφος, μια σε προστατευτικό πριν την εξέδρα και μια στον πάγκο του. Ο Μεντβέντεφ έκανε κομμάτια τη ρακέτα του, με το πλήθος στις εξέδρες -παραδόξως- να ζητοκραυγάζει.

Η ρακέτα βγήκε… άχρηστη, με τον Ρώσο τενίστα να την πετάει σε κάδο για σκουπίδια, πίσω από τον πάγκο του.

