Μίλτος Τεντογλου: Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο από το Ultimate Championships και το εκπληκτικό παλμαρέ του

Με άλμα στα 8.35μ. ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος εις μήκος στην πρεμιέρα του Ultimate Championship της World Athletics, στη Βουδαπέστη και ανέβασε για μια ακόμα φορά την ελληνική σημαία ψηλά.

Ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, ήθελε να ολοκληρώσει τη σεζόν με την πρώτη θέση στο Ultimate Championship και τα κατάφερε! Το ειδικό τρόπαιο για την πρώτη θέση είναι 150.000 δολάρια, ποσό που θα… εισπράξει ο τεράστιος Μίλτος Τεντόγλου.

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Εάν αναλογιστεί κανείς ότι η παγκόσμια ομοσπονδία έδωσε 50.000 σε κάθε χρυσό Ολυμπιονίκη του Παρισιού το 2024, μπορείτε να καταλάβετε για τι “βραβείο” μιλάμε!

Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των αθλητών, μετά την πρωτοβουλία της World Athletics να γίνει η πρώτη διεθνής ομοσπονδία που κατέβαλε χρηματικά έπαθλα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, προσφέροντας 50.000 δολάρια σε κάθε χρυσό Ολυμπιονίκη στο Παρίσι πριν από δύο χρόνια, από συνολικό ταμείο επάθλων ύψους 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου με την προσθήκη του νέου διαθέσιμου τίτλου, αυτού στο Ultimate Championships, έχει πλέον κερδίσει σχεδόν κάθε σημαντικό τίτλο που υπάρχει στο αγώνισμά του, δημιουργώντας ένα από τα σπουδαιότερα παλμαρέ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

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Η κυριαρχία του στο αγώνισμα είναι απίστευτη, σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα αλλά και Ευρωπαϊκά, έχοντας συγκεντρώσει 14 μετάλλια, εκ των οποίων τα 13 είναι χρυσά.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει το Diamond League το 2022, τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες και πλέον το Ultimate Championships, όπου δεν απονέμονται μετάλλια αλλά τρόπαια.

Τα… κατορθώματα του Τεντόγλου:

Χρυσό | Ολυμπιακοί Αγώνες | Τόκιο 2021 | 8.41μ

Χρυσό | Ολυμπιακοί Αγώνες | Παρίσι 2024 | 8.48μ

Αργυρό | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Όρεγκον 2022 | 8.32μ

Χρυσό | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Βουδαπέστη 2023 | 8.52μ

Χρυσό | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού | Βελιγράδι 2022 | 8.55μ

Χρυσό | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού | Γλασκώβη 2024 | 8.22μ

Χρυσό | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Βερολίνο 2018 | 8.25μ

Χρυσό | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Μόναχο 2022 | 8.52μ

Χρυσό | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Ρώμη 2024 | 8.65μ

Χρυσό | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Μπέρμιγχαμ 2026 | 8.44μ

Χρυσό | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού | Γλασκώβη 2019 | 8.38μ

Χρυσό | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού | Τορούν 2021 | 8.35μ

Χρυσό | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού | Κωνσταντινούπολη 2023 | 8.30μ

Χρυσό | Ευρωπαϊκοί Αγώνες | Κρακοβία 2023 | 8.34μ

Αργυρό | Continental Cup | Οστράβα 2018 | 8.00μ

Πρωταθλητής | Diamond League | Ζυρίχη 2022 | 8.42μ

Πρώτη θέση | Ultimate Championships | Βουδαπέστη 2026 | 8.35μ