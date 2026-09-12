Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Άγγιξαν την ανατροπή οι Θεσσαλονικείς – Κρατήθηκαν πάνω από τους Περιστεριώτες

Ηρακλής και Ατρόμητος έδωσαν μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στον αγώνα ου Πανθεσσαλικού, όμως τα δοκάρια και το VAR τους άφησαν στο 1-1, στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Σαββάτου (12.09.2026) για την 4η αγωνιστική της Super League!

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με… VARίσιο γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη (24’) για να ισοφαρίσει ο “Γηραιός” με τον Πέδρο Μάρκες (73’). Το ματς κρατήθηκε στην ισοπαλία και στα δοκάρια, ενώ οι “κυανόλευκοι” διαμαρτύρονται για ακυρωθέν γκολ στο 90’+4’. Με το βαθμό αυτό, ο Ηρακλής έφτασε τους 5 και κρατήθηκε στο +3 από τον Ατρόμητο.

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Ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ στο 24’, με επεισοδιακό τρόπο. Σε σέντρα του Λύρατζη από τα δεξιά, η μπάλα κόντραρε, ο Περέα βρήκε την μπάλα τόσο όσο να στρωθεί εκείνη στον Τσιλούλη που πλάσαρε από κοντά για το 0-1. Γκολ που, αρχικά, ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον βοηθό, αλλά τελικά εγκρίθηκε από παρέμβαση του VAR.

Με τον Περέα δραστήριο, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ συνέχισε να απειλεί. Ο Κολομβιανός έστρωσε στον Τσούμπερ, αλλά το πλασέ του Ελβετού πήγε πάνω στον Αθανασιάδη στο 34’. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ηρακλή για δεύτερη κίτρινη, άρα κόκκινη, που δεν δόθηκε στον Τσιλούλη για φάουλ πάνω στον Σόρια.

Παρά τις αλαγές του Ματσάρι, η εικόνα του Ηρακλή δεν άλλαξε δραματικά, αλλά άλλαξε ο ρυθμός του αγώνα με ένα δοκάρι για κάθε ομάδα μέσα σε ένα δίλεπτο. Αρχικά, στο 57’, ο Τσούμπερ δοκίμασε το αριστερό διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να σταματάει στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη.

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Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λόπεθ συνεργάστηκε με τον Σόρια, σούταρε δυνατά από το ύψος του πέναλτι, η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι κι έσκασε πάνω στη γραμμή του τέρματος του Χουτεσιώτη, με την διαιτητική ομάδα να αποφασίζει πως δεν υπήρξε γκολ.

Στο 73’, όμως, ήρθε το 1-1. Υπέροχη κάθετη πάσα του Ρος πίσω από τον κέντρο, ο Μάρκες προχώρησε και πλάσαρε με το δεξί τον Χουτεσιώτη φέρνοντας το ματς στα ίσια. Λύρατζης (79’) και Τσούμπερ (81’) αστόχησαν σε ένα καλό διάστημα για τον Ατρόμητο ενώ, στην άλλη περιοχή, το τελείωμα του Κόλιτς (83’) μετά την προσπάθεια του Λόπεθ ήταν άτσαλο κι άστοχο. Χουτεσιώτης και Αθανασιάδης είχαν απάντηση στις προσπάθειες των Μάρκες (89’) και Τσούμπερ (90’+2’), αντίστοιχα, για να φτάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Σε απομάκρυνση της μπάλας, ο Κούστα πήρε την κεφαλιά, ο Μάρκες έφυγε μόνος του και πλάσαρε εύστοχα τον Χουτεσιώτη. Ωστόσο, από το VAR κάλεσαν τον Λευτέρη Κατόπη για on field review με τον εκ Σάμου διαιτητή να ακυρώνει το γκολ για φάουλ του Κούστα πάνω στον Σταυρόπουλο. Αναμενόμενη η «έκρηξη» στον πάγκο του Ηρακλή… Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Σερζίνιο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη, με τον βοηθό να υποδεικνύει οφσάιντ, σε μια δύσκολη φάση.