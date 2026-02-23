Έξαλλη η σύζυγος του Λεσόρ: Το να βάψεις το πρόσωπό σου μαύρο είναι ρατσιστικό, το να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο

Με ένα μήνυμα μέσα από τα social media, η Τρέισι Λεσόρ τα έβαλε με άνδρα που παρίστανε τον σύζυγό της, Ματίας Λεσόρ, στο καρναβάλι της Πάτρας.

Ένας καρναβαλιστής επέλεξε να ντυθεί Ματίας Λεσόρ, βάφοντας μαύρο το πρόσωπό του, βάζοντας ράστα περούκα και χρησιμοποιώντας μια πατερίτσα. Η συγκεκριμένη αμφίεση ενόχλησε τη σύζυγο του παίκτη του μπασκετικού Παναθηναϊκού, που εδώ και πάνω από ένα χρόνο έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρό τραυματισμό.

Η Τρέισι Λεσόρ έγραψε στο Instagram:

“Αυτό που είδαμε σε αυτό το καρναβάλι δεν είναι αστείο. Το να βάφεις το πρόσωπό σου μαύρο για να παριστάνεις τον σύζυγό μου ή τους μαύρους ανθρώπους, είναι ρατσισμός. Το να προσθέτεις πατερίτσα για να κοροϊδέψεις τον τραυματισμό του, είναι βάρβαρο.

Για περισσότερο από έναν χρόνο ο σύζυγός μου παλεύει κάθε ημέρα για να επιστρέψει πιο δυνατός. Ο τραυματισμός του δεν είναι στολή. Ο πόνος του δεν είναι ψυχαγωγία. Η ταυτότητά του δεν είναι μια καρικατούρα.

Ο ρατσισμός που μεταμφιέζεται σε χιούμορ, παραμένει ρατσισμός. Ο χλευασμός που μεταμφιέζεται σε καρναβάλι, παραμένει βαρβαρότητα. Είμαι περήφανη για τη δύναμη και για την αξιοπρέπεια που δείχνει, παρά όσα συμβαίνουν. Ουδείς μασκαρεμένος θα του την πάρει”.