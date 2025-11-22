Αθλητικά

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε με πανό των οπαδών της Παρτιζάν για το θάνατο του σουλτάνου Μουράτ

Σάλος στην Τουρκία για ένα πολεμικό πανό των οπαδών της Παρτιζάν
Οπαδοί της Παρτζιάν σε αγώνα της ομάδας μπάσκετ (EUROKINISSI)
Οπαδοί της Παρτζιάν σε αγώνα της ομάδας μπάσκετ (EUROKINISSI)

Η Φενέρμπαχτσε “άλωσε” την έδρα της Παρτιζάν στο Βελιγράδι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, αλλά οι άνθρωποι της ομάδας ήταν έξαλλοι μετά το τέλος της αναμέτρησης, για ένα πανό που ανέβασαν οι οπαδοί των γηπεδούχων.

Το πανό φέρεται να απεικόνιζε το θάνατο του σουλτάνου Μουράτ Α’ στην μάχη του Κοσόβου, από τον Σέρβο ιππότη, Μίλος Όμπιλιτς, γεγονός που έφερε ήδη και καταγγελία της Φενέρμπαχτσε κατά της Παρτιζάν στη Euroleague.

Αυτό δήλωσε μετά το φινάλε του αγώνα, το μέλος της διοίκησης της τουρκικής ομάδας, Τσεμ Σιρίτσι, ο οποίος και ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Αυτό το πανό ήταν εκεί από όταν κάναμε προπόνηση στο γήπεδο. Υποβάλαμε καταγγελία στις αρχές, αλλά και πάλι το άφησαν να φαίνεται. Μετά το ματς, μιλήσαμε στις Αρχές και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα.

Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες Αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά και στον επαναληπτικό αγώνα».

