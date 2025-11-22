Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε με πανό των οπαδών της Παρτιζάν για το θάνατο του σουλτάνου Μουράτ

Η Φενέρμπαχτσε “άλωσε” την έδρα της Παρτιζάν στο Βελιγράδι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, αλλά οι άνθρωποι της ομάδας ήταν έξαλλοι μετά το τέλος της αναμέτρησης, για ένα πανό που ανέβασαν οι οπαδοί των γηπεδούχων.

Το πανό φέρεται να απεικόνιζε το θάνατο του σουλτάνου Μουράτ Α’ στην μάχη του Κοσόβου, από τον Σέρβο ιππότη, Μίλος Όμπιλιτς, γεγονός που έφερε ήδη και καταγγελία της Φενέρμπαχτσε κατά της Παρτιζάν στη Euroleague.

Αυτό δήλωσε μετά το φινάλε του αγώνα, το μέλος της διοίκησης της τουρκικής ομάδας, Τσεμ Σιρίτσι, ο οποίος και ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Αυτό το πανό ήταν εκεί από όταν κάναμε προπόνηση στο γήπεδο. Υποβάλαμε καταγγελία στις αρχές, αλλά και πάλι το άφησαν να φαίνεται. Μετά το ματς, μιλήσαμε στις Αρχές και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα.

Eurolig’te oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında ev sahibi ekibin taraftarları

Sultan Murad’ın Kosova Savaşı’nda bıçaklandığı anın pankartını açtı.



Sen tarihini unutsan da onlar unutmaz! pic.twitter.com/JBztH0JVpm — Türker Akıncı (@turker_aknc) November 21, 2025

Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες Αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά και στον επαναληπτικό αγώνα».