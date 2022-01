O Αλεξάντρ Λακαζέτ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για το διαιτητή της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι και με ανάρτησή του στα social media “επιτέθηκε” στον ρέφερι του αγώνα.

Ο Γάλλος επιθετικός των “κανονιέρηδων” έκανε λόγο για μία σειρά από λάθη, σε ένα ματς που ολοκληρώθηκε με νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις και ενώ η ομάδα του αγωνιζόταν από νωρίς με 10 παίκτες.

«Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός για μερικές αποφάσεις, ειδικά με αυτά που μας έλεγε ο διαιτητής. Με όλες τις αποφάσεις που πήρε, τις κάρτες που μας έβγαλε, δεν έβγαλες τόσες στην αντίπαλη ομάδα. Ήταν λάθη, αλλά και αυτά είναι μέρος του ποδοσφαίρου και του VAR».

Don’t think we deserved those decisions but I’m proud of my team and thank you fans for never giving up on us, you were amazing !

On to the next ♣️🔴 pic.twitter.com/rC3tE0LMy1