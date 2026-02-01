Αθλητικά

Έξαλλος ο Μάριος Ηλιόπουλος με τον διαιτητή Μάκελι, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Κατακόκκινος από την ένταση της στιγμής, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕκ
Η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά στο να πάρει τη νίκη στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στις καθυστερήσεις και ο Ταρέμι διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο 90+16′. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις διαιτητικές αποφάσεις του Ολλανδού ρέφερι, Ντάνι Μάκελι, ο οποίος, έπειτα από παρέμβαση του VAR και on field review της φάσης, υπέδειξε την σχετική παράβαση.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena, διαμαρτυρόμενος έντονα για τη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδειξε με τις εκφράσεις του -όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες της Eurokinissi- την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Μάκελι.

Θυμίζουμε πως μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 45 βαθμούς, στο +1 από τον ΠΑΟΚ και στο +2 από τον Ολυμπιακό. Αμφότεροι οι διώκτες της Ένωσης, έχουν ματς λιγότερο.

