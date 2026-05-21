Τρομερή κίνηση του Αθηναϊκού: Ανακοινώθηκε η Μαριέλλα Φασούλα

Ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε το μπαμ με την απόκτηση της Μαριέλλας Φασούλα, η οποία επιστρέφει στην ελληνικό μπάσκετ μετά από 11 χρόνιας καριέρας στο εξωτερικό.

Η Μαριέλλα Φασούλα αγωνίζεται στο WNBA με τη φανέλα της νεοσύστατης ομάδας, Τορόντο Τέμπο, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα θα ενσωματωθεί στο ρόστερ του Αθηναϊκού τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

«Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που επιστρέφω στην Ελλάδα για αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου. Μετά από όλα όσα έζησα και πέτυχα στο εξωτερικό, είναι κάτι που ήθελα πολύ να ζήσω στην καριέρα μου και νιώθω πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Ανυπομονώ να δώσω το 100% μέσα στο γήπεδο, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να ζήσουμε μαζί όμορφες στιγμές.

Ευχαριστώ την ομάδα για την εμπιστοσύνη και υπόσχομαι να δώσω τα πάντα για να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας», ήταν η δήλωση της Φασούλα από το Τορόντο, όπου βρίσκεται αυτή την περίοδο.

Την περασμένη σεζόν η Φασούλα αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας με την οποία είχε 19 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ ανά αγώνα στο Eurocup Women.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

«Επιστρέφει έπειτα από έντεκα χρόνια. Ο Αθηναϊκός Qualco το έκανε και αυτό! Η Μαριέλλα Φασούλα είναι με κάθε επισημότητα μέλος της ομάδας μας!

Το «14» ως πρώτο της νούμερο στην Εθνική ομάδα, το «13» που φόρεσε στο ξεκίνημά της και ήταν το νούμερο του Παναγιώτη Φασούλα, το 21/5/26 ως η μέρα που ανακοινώθηκε, το 1917 του Αθηναϊκού, το δικό της 2/9/1997, το 19 για το μέσο όρο πόντων της φέτος στο EuroCup, το 195 ως το ύψος της και φυσικά το «34» ˙ η φανέλα της ομάδας μας που πλέον θα φέρει το όνομά της.

H διοικούσα επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco με μεγάλη χαρά και περηφάνια ανακοινώνει την απόκτηση της Μαριέλλας Φασούλα (29χρ., 1μ.95), η οποία επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από έντεκα χρόνια και θα ενισχύσει την ομάδα μας στην προσπάθεια που θα κάνει να εκπληρώσει τους υψηλότατους στόχους που έχει.

Η Μαριέλλα Φασούλα αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Besiktas με 19 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ ανά αγώνα στο EuroCup, και με 17.6 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και τρεις ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ αυτή την εποχή αγωνίζεται στο WNBA με τη φανέλα των Toronto Tempo. Επιστρέφει στην Ελλάδα, κουβαλώντας μία σπουδαία πορεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διαδοχικά milestones, όπως και αμέτρητες διακρίσεις στο NCAA.

Είναι απόφοιτη του Vanderbilit και αφού πρωτύτερα φοίτησε και στο Boston University, έχει αγωνιστεί σε Al-Qazeres και Tenerife, έπαιξε τέσσερις σεζόν στην Perfumerias Avenida με την οποία το 2022 κατέκτησε το νταμπλ στην Ισπανία και έφτασε την τρίτη θέση της Euroleague, ενώ φυσικά, είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα και στα 29 της χρόνια έχει συμμετάσχει, ήδη, σε τέσσερα πανευρωπαϊκά και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ξεκίνησε την εν Ελλάδι καριέρα της στον Πρωτέα Βούλας και επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από το 2015, όταν αποχώρησε για να σπουδάσει και να αγωνιστεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Καλώς ορίζουμε την Μαριέλλα Φασούλα στην οικογένειά μας, της ευχόμαστε να έχει υγεία και πάθος για να κυνηγάει τα όνειρά της και μέρα που είναι, είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ πώς όλα γίνονται… Για μία Μαριέλλα! Ας αρχίσουν οι χοροί…»