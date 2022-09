Το Eurobasket 2022 φαίνεται ότι ξεκίνησε με προβλήματα, καθώς ο Γκόραν Ντράγκιτς υποστήριξε ότι δεν υπήρξε λεωφορείο για να πάει η Σλοβενία στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Λιθουανία.

Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν στο μεγάλο ντέρμπι της πρώτης ημέρας του τουρνουά, αλλά η Σλοβενία χρειάστηκε να φθάσει στο γήπεδο με ταξί, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του αρχηγού της, Γκόραν Ντράγκιτς.

“Καλή δουλειά Eurobasket, για τους πρωταθλητές Ευρώπης, να μην υπάρχει οργανωμένο λεωφορείο για το παιχνίδι. Πρέπει να είναι αστείο. Μετά από 20 λεπτά τουλάχιστον πήραμε τοπικό ταξί.”, έγραψε εμφανώς εκνευρισμένος ο Σλοβένος NBAer, βάζοντας και emojis με μαϊμούδες στην ανάρτησή του, αλλά και το ειρωνικό hastag “εξαιρετική οργάνωση”.

Good job @EuroBasket for European Champions no organized bus to a game. This must be a joke 🙈🙈🙈 #GreatOrganization After 20 min at least we got local taxi 😂😂😂 @kzs_si