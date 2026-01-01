Αθλητικά

Έξαλλος ο Σεντρίκ Μπακαμπού με τους διοργανωτές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής: «Ακόμη αγνοούνται τα προσωπικά μου αντικείμενα»

Ξέσπασμα του 34χρονου επιθετικού για τη διοργάνωση στο Μαρόκο
Ο Μπακαμπού στην Ελλάδα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Μπακαμπού στην Ελλάδα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού, αγωνίζεται με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά είναι έξαλλος με τους διοργανωτές.

Όπως αποκάλυψε σε ξέσπασμά του εναντίον τους, ο Σεντρίκ Μπακαμπού δεν έχει λάβει ακόμη τις βαλίτσες του, παρότι τρεις φορές του έχουν πει ότι τις έχουν εντοπίσει, στο διάστημα που βρίσκεται στο Μαρόκο για τους αγώνες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο 34χρονος επιθετικός ανέφερε τα εξής: “Οι βαλίτσες μου, οι οποίες έπρεπε να φτάσουν στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα στις 19 Δεκεμβρίου, εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τρεις φορές ότι έχουν εντοπίσει τις αποσκευές μου, αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Έτσι, έχω βρεθεί να αγωνίζομαι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, χωρίς τα προσωπικά μου αντικείμενα”.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκριθεί στη φάση των “16” στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και θα αντιμετωπίσει την Αλγερία για μία θέση στα προημιτελικά.

