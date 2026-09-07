Τόμας Γουόκαπ: Χωρίς αναφορά στον Ολυμπιακό το πρώτο του μήνυμα μετά τη μετεγγραφή στην Dubai BC

Ο Τόμας Γουόκαπ ανακοινώθηκε από την Dubai BC, μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την ομάδα των ΗΑΕ και έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω των social media στη νέα του ομάδα.

Ολυμπιακός και Τόμας Γουόκαπ έφθασαν στα… άκρα μέχρι να ολοκληρωθεί το deal για τη μετεγγραφή του στην ομάδα των ΗΑΕ και αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αμερικανός γκαρντ δεν έκανε καμία αναφορά στους Πειραιώτες, στην πρώτη του ανάρτηση μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

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Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας αθλητής ανέφερε σε video τα εξής: «Γεια σας, οικογένεια της Dubai BC. Είμαι ο Τόμας Ουόκαπ. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στην ομάδα. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, αλλά κυρίως εσάς, τους φιλάθλους. Θα είναι μία όμορφη διαδρομή παρέα. Τα λέμε σύντομα».

Αναμένεται πλέον ένα ξεχωριστό… αντίο από τον Γουόκαπ στον Ολυμπιακό.