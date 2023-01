Ο Μαρίν Τσίλιτς δεν θα αγωνιστεί στο φετινό Australian Open. Ο φιναλίστ του 2018 ενημέρωσε ότι χάνει τη διοργάνωση.

Ο Μαρίν Τσίλιτς ανακοίνωσε με μήνυμα του στα social media ότι δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open, τονίζοντας ότι η υγεία είναι πάνω από όλα και ανανεώνοντας το ραντεβού του για την επόμενη σεζόν στη Μελβούρνη.

Ο 34χρονος Κροάτης, άλλοτε Νο.3 στον κόσμο, θα ήταν στο Νο.17 του ταμπλό, με τον Ολλανδό Μπότικ Βαν ντε Ζαντσχουλπ να ευνοείται και να ανεβαίνει στο No.32.

Not a great start to 2023 and few tough days in Melbourne.

Devastated I can’t play this year at @AustralianOpen but health comes first.

See you next year Melbourne!

😔👋