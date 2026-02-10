Αθλητικά

Εκτός All Star Game ο Στεφ Κάρι

Ο 36χρονος γκαρντ αντιμετωπίζει σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου και θα χάσει τη γιορτή του NBA την Κυριακή
Ο Στεφ Κάρι
Το φετινό All Star Game του NBA στο Λος Άντζελες θα έχει μεγάλες απουσίες, καθώς μετά τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, εκτός θα είναι και ο Στεφ Κάρι.

Ο ηγέτης των Γουόριορς, Στεφ Κάρι, αντιμετωπίζει σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου και δεν θα αγωνιστεί στο All Star Game της Κυριακής, όπως ενημέρωσε και ο προπονητής του Γκόλντεν Στέιτ, Στιβ Κερ.

Ο δύο φορές MVP του All-Star Game έχει χάσει έως τώρα 14 αγώνες τη φετινή σεζόν, ωστόσο μετρά κατά μέσο όρο 27,2 πόντους, την πέμπτη υψηλότερη επίδοση ανά αγώνα στην 17χρονη καριέρα του στο ΝΒΑ.

Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 30/1, όταν αποχώρησε τραυματίας από το εντός έδρας παιχνίδι με το Ντιτρόιτ.

