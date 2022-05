Ο Στίβεν Τζέραρντ ήταν έξαλλος με την επίθεση που δέχθηκε ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα, Ρόμπιν Όλσεν, από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι, μετά το τέλος του μεταξύ τους αγώνα για την τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το 8ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, ανατρέποντας στα τελευταία του αγώνα το 1-2 της Άστον Βίλα, με τον αγωνιστικό χώρο του Έτιχαντ να πλημμυρίζει από κόσμο μετά τη λήξη του παιχνιδιού.

Όπως κατήγγειλε ο Στίβεν Τζέραρντ, μερικοί οπαδοί που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ρόμπιν Όλσεν.

Ο ίδιος ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το συμβάν, με τον Τζέραρντ να ζητάει σε έντονο ύφος από τον Πεπ Γκουαρδιόλα να τοποθετηθεί για όσα έγιναν:

“Ο Όλσεν χτυπήθηκε, ρωτήστε την Σίτι και τον Πεπ για αυτό, πάμε να δούμε αν είναι καλά”, είπε ο θρύλος της Λίβερπουλ.

