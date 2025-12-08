Ελ Κααμπί: Για συμφωνία της Μαρσέιγ με τον επιθετικό του Ολυμπιακού γράφει γαλλικό δημοσίευμα

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (λήγει τον Ιούνιο του 2026) αλλά την ίδια στιγμή, δημοσίευμα από τη Γαλλία υποστηρίζει ότι ο Μαροκινός επιθετικός έχει συμφωνήσει με τη Μαρσέιγ.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Μαρσέιγ για τον Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού αλλά η ιστοσελίδα “SportsBoom” το πηγαίνει ένα βήμα… πιο κάτω.

Με βάση το “SportsBoom”, ο 32χρονος φορ έχει ήδη συμφωνήσει με τη Μαρσέιγ, προκειμένου να μετακομίσει στη Ligue 1 από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναδημοσιεύτηκε και από το “Goal France”.