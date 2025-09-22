Αθλητικά

Ελ Κααμπί και Κωνσταντέλιας οι καλύτεροι της Super League στα βραβεία ΠΣΑΠΠ

Οι δυο τους πήραν τα κορυφαία βραβεία του ΠΣΑΠΠ
Ο Αγιουμπ Ελ Κααμπ΄λι (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Αγιουμπ Ελ Κααμπ΄λι (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού αναδείχθηκε καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ για τους κορυφαίους της περσινής σεζόν, στη Super League

Ο Αγιούμ Ελ Κααμπί σήκωσε το νταμπλ με τον ολυμπιακό την περασμένη σεζόν, έχοντας πετύχει 18 γκολ στη Super League. Μορόν και Ουναΐ ήταν οι αντίπαλοί του για το βραβείο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε καλύτερος Έλληνας παίκτης της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος για την ποδοσφαιρική χρονιά 2024-2025.

Στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ το “αστέρι” του ΠΑΟΚ είχε ν’ ανταγωνιστεί τους Κωστούλα και Βαγιαννίδη, με αμφότερους πλέον να βρίσκονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας -που είχε αναδειχθεί κορυφαίος και τις δυο προηγούμενες σεζόν- δεν μπόρεσε να βρεθεί στην εκδήλωση για να παραλάβει το βραβείο “Τζόρτζ Μπάλντοκ”, λόγω των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στον ΠΑΟΚ (προετοιμάζεται για την πρεμιέρα στο Europa League).

Αθλητικά
