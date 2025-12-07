Αθλητικά

Ελ Κααμπί: Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση 5 εκατομμυρίων της Ναντ για τον Μαροκινό, σύμφωνα με το Africafoot

Οι ερυθρόλευκοι φέρονται να δέχθηκαν κρούση για τον επιθετικό τους – Το ποσό που εμφανίζονται να θέλουν
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ / EUROKINISSI

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα… φώτα, με τις “super” σεζόν που έχει κάνει με τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να του ανανεώσουν το συμβόλαιο και την ίδια στιγμή, εμφανίζονται ότι δεν είναι διατεθειμένοι να τον αποχωριστούν, χωρίς να ικανοποιηθούν οικονομικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας “Africafoot”, η Ναντ έκανε προσπάθεια να αποκτήσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά ο Ολυμπιακός είπε “όχι”, απορρίπτοντας πρόταση που άγγιζε τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο γαλλικός σύλλογος αντιμετωπίζει σοβαρό επιθετικό πρόβλημα στη Ligue 1 και αναζητά ενίσχυση ενόψει Ιανουαρίου. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως οι “ερυθρόλευκοι” έχουν ορίσει ως τιμή εκκίνησης τα 12 εκατ. Ευρώ, για την παραχώρηση του Ελ Κααμπί.

«Είναι πολύ χαρούμενος εδώ. Είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του και με την ομάδα, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο» ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ (3-0) και τα δυο νέα γκολ του Ελ Κααμπί.

