Ελίασον για το ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet: «Θα έρθουν εδώ για να μας το κάνουν δύσκολο»

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (06/03/26, 18:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΛ Novibet, για την 24η αγωνιστική της Super League και ο Νίκλας Ελίασον περιμένει “μάχη” στην Allwyn Arena.

Ο Νίκλας Ελίασον σχολίασε την επικείμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet και έδειξε ότι η ομάδα του αναμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Allwyn Arena.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ελίασον

Για το ματς απέναντι στην ΑΕΛ Novibet: “Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουμε στα τελευταία στάδια της σεζόν. Οπότε, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Είναι μια ομάδα που θα έρθει εδώ για να μας το κάνει δύσκολο, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς”.

Για το πώς περιμένουν ότι θα τους αντιμετωπίσει ο αντίπαλός τους: “Θα έρθουν εδώ να το κάνουν δύσκολο, θα παλέψουν, θα είναι συμπαγείς. Πρέπει να παίξουμε με υψηλή ένταση, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες. Να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο για να προσπαθήσουμε να τους ανοίξουμε”.

Για την παρουσία του κόσμου: “Μπορώ να το υποθέσω ότι θα είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Είναι κάτι που μας βοηθά πολύ. Οπότε θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους”.