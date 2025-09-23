Αθλητικά

Ελίνα Τζένγκο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη επέστρεψαν μαζί με το τελευταίο γκρουπ της ελληνικής ομάδας από το παγκόσμιο στίβου

Ολοκληρώθηκε οι επιστροφές της Team Hellas από τη διοργάνωση που έγινε στο Τόκιο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Το τελευταίο γκρουπ της ελληνικής ομάδας αναχώρησε από το Τόκιο το πρωί της Δευτέρας (23.09.2025) και πλέον ολόκληρη η Team Hellas βρίσκεται στη χώρα μας, ολοκληρώνοντας και τυπικά την παρουσία της στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Η Ελλάδα διατηρήθηκε στον πίνακα των μεταλλίων με τη δεύτερη θέση του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, ενώ είχε την Ελίνα Τζένγκο στην πέμπτη θέση στον ακοντισμό και τον – λαβωμένο φέτος – Μίλτο Τεντόγλου στην 11η του μήκους. Οι αθλητές και αθλήτριες μας πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις και οι περισσότεροι κυμάνθηκαν κοντά στα φετινά τους ρεκόρ.

ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ελίνα Τζένγκο, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Τατιάνα Γκούσιν και Χρήστος Φραντζεσκάκης ήταν μεταξύ των τελευταίων μελών της ελληνικής αποστολής που επέστρεψαν στη “βάση” τους, το πρωί της Τρίτης (23.09.2025).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo