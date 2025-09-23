Ελίνα Τζένγκο και Αντιγόνη Ντρισμπιώτη επέστρεψαν μαζί με το τελευταίο γκρουπ της ελληνικής ομάδας από το παγκόσμιο στίβου

Το τελευταίο γκρουπ της ελληνικής ομάδας αναχώρησε από το Τόκιο το πρωί της Δευτέρας (23.09.2025) και πλέον ολόκληρη η Team Hellas βρίσκεται στη χώρα μας, ολοκληρώνοντας και τυπικά την παρουσία της στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Η Ελλάδα διατηρήθηκε στον πίνακα των μεταλλίων με τη δεύτερη θέση του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, ενώ είχε την Ελίνα Τζένγκο στην πέμπτη θέση στον ακοντισμό και τον – λαβωμένο φέτος – Μίλτο Τεντόγλου στην 11η του μήκους. Οι αθλητές και αθλήτριες μας πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις και οι περισσότεροι κυμάνθηκαν κοντά στα φετινά τους ρεκόρ.

Ελίνα Τζένγκο, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Τατιάνα Γκούσιν και Χρήστος Φραντζεσκάκης ήταν μεταξύ των τελευταίων μελών της ελληνικής αποστολής που επέστρεψαν στη “βάση” τους, το πρωί της Τρίτης (23.09.2025).