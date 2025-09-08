Ελλάδα – Δανία 0-3: Συντριβή για την εθνική ποδοσφαίρου από τους Σκανδιναβούς στο «Καραϊσκάκης»

Κόντρα στην καλύτερη ομάδα του 3ου προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026, η Ελλάδα δεν πήρε καλό “βαθμό”. Άλλο Λευκορωσία και άλλο Δανία, με την εθνική ποδοσφαίρου να χάνει 3-0 στο “Καραϊσκάκης” από δυο όμορφα γκολ. Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής έριξαν τη γαλανόλευκη στην 3η θέση του ομίλου .

Ο βαθμός δυσκολίας για την εθνική ποδοσφαίρου ήταν μεγάλος. Η Δανία, μια ομάδα… πρώτης γραμμής, ήρθε στο κατάμεστο “Καραϊσκάκης” και δεν είχε πρόβλημα να περάσει με 3-0 και -σε συνδυασμό με το “διπλό” της Σκωτίας στη Λευκορωσία (0-2)- να τη ρίξει στην 3η θέση της βαθμολογίας του 3ου προκριματικού ομίλου για το Μουντιάλ 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, η βαθμολογία στην 3ο προκριματικό όμιλο πήρε φωτιά με την Εθνική να πέφτει από την 1η θέση στην 3η με τρεις βαθμούς, την Σκωτία να ανεβαίνει στην κρυφή με τέσσερις, όσους έχει και η Δανία μετά από αυτό το “τρίποντο”, που την ανεβάζει στην 2η θέση.

Την 3η αγωνιστική των προκριματικών, η Ελλάδα αγωνίζεται στη Σκωτία (09.10.2025, 21:45), ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα δώσει ακόμη ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Δανία στην Κοπεγχάγη (12.10.2025, 21:45).

Το ματς…

Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε ένα καλό ξεκίνημα, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παίρνει αρκετές φορές την μπάλα, ψάχνοντας με κάθετες μπαλιές τους Παυλίδη, Τζόλη και Κωνσταντέλια. Με το πέρας του δεκάλεπτου, η Δανία άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της και να πλησιάζει προς τη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας, χωρίς όμως να γίνει απειλητική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άμυνα της γαλανόλευκης δέχθηκε πίεση, αλλά αντέδρασε σωστά στις κάθετες που επιχείρησαν οι Δανοί. Η Εθνική όμως είδε τους Ζαφείρη, Κουρμπέλη και Καρέτσα να κάνουν λάθη στο χώρο του κέντρου, τον Κωνσταντέλια να μαρκάρεται αποτελεσματικά και την ομάδα να.. κόβεται στα δυο και δίνοντας την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να κερδίσουν μέτρα και να πάρουν ψυχολογία.

Στο 22′ ο Σκοβ Όλσεν έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Βαγιαννίδης πήγε να διώξει με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη. Λίγο έλειψε να μπει αυτογκόλ. Στο 32′ ο Μπίρεθ βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του ήταν αδύναμη, με την μπάλα να φτάνει στα χέρια του Τζολάκη.

Στο ίδιο, όμως, λεπτό, ήρθε το 0-1. Ο Κουρμπέλης έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή από τον Χόιλουντ, ο Ντάμσγκαρντ γύρισε, έφερε την μπάλα στο δεξί και με ένα δυνατό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους Δανούς.

Η Εθνική ποδοσφαίρου έδειξε διάθεση να βγάλει αντίδραση, αλλά δεν μπόρεσε να περιορίσει τα λάθη, κάτι που έκανε τους Δανούς να παίζουν καλύτερα. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Τζολάκης είχε δυο αποκρούσεις, κάνοντας μάλιστα απίθανη επέμβαση σε απευθείας -ισχυρή- εκτέλεση φάουλ του Χόιμπιεργκ, βγάζοντας με το ένα πόδι!

Με την έναρξη της επανάληψης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές, για να βελτιώσει την Εθνική. Μπακασέτας και Μασούρας πέρασαν στις θέσεις των “χλομών” Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Η Ελλάδα έγινε πιο επιθετική, με τους δυο νεοφερμένους να συμμετέχουν στο επιθετικό παιχνίδι τις ομάδας.

Η Δανία αύξησε την πίεσή της στο χώρο του κέντρου και πολύ γρήγορα, περιόρισε την επιθετικότητα τη Ελλάδας. Μάλιστα, άρχισε να βγαίνει και πάλι στην επίθεση και στο 62′ πέτυχε νέο όμορφο γκολ. Ο στόπερ Αντρέας Κρίστενσεν έτρεξε ανενόχλητος 10-15 μέτρα, έπιασε το δεξί σουτ εκτός περιοχής κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 0-2.

Με την είσοδο του Ιωαννίδη στο ματς, η Ελλάδα έδειξε να έχει και πάλι “σφυγμό” και να πιέζει για τη μείωσε του σκορ. Η Δανία όχι μόνο άντεξε, αλλά έφτασε σε τρίτο γκολ στο 81′. Ο Ντόργκου έφυγε στον κενό χώρο, πέρασε τον Τζολάκη και εκτέλεσε. Ο Μαυροπάνος έκανε υπερπροσπάθεια για να προλάβει, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και με το “ριμπάουντ” ο Χόιλουντ έκανε το 0-3.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά

Ελλάδα – Λευκορώσια 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα