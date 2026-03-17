Ελλάδα – Δανία 99-77: Με Σπανού η πρόκριση της Εθνικής μπάσκετ γυναικών στον επόμενο προκριματικό γύρο του Eurobasket 2027

Η Εθνική μπάσκετ γυναικών πέτυχε τον στόχο της! Η Ελλάδα επικράτησε στο Ιβανώφειο της Δανίας (99-77) κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον 6ο όμιλο και πήρε το “εισιτήριο” για την επόμενη προκριματική φάση του EuroBasket Women 2027.

Με τις Άρτεμις Σπανού, Μαριέλλα Φασούλα και Ρόμπιν Παρκς να πετυχαίνουν μαζί 73 πόντους (!) η Εθνική μπάσκετ γυναικών δεν είχε πρόβλημα να προσφέρει… σκορ και θέαμα κόντρα στη Δανία.

Η Σπανού έκανε ένα τρομερό double-double με 26 πόντους, 17 ριμπάουντ, ενώ είχε και 4 ασίστ. Τους ίδιους πόντους πέτυχε και η Φασούλα (με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ), ενώ η 24χρονη φόργουορντ του Αθηναϊκού μέτρησε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Εξαιρετική ήταν και η Έλενα Τσινέκε με 18 πόντους και 7 ασίστ.

Πλέον η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 24 χώρες που συμμετέχουν στη β’ προκριματική φάση, με τους νέους ομίλους να σχηματίζονται μετά από κλήρωση. Το επόμενο «παράθυρο» για τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται πως θα σχηματιστούν έξι όμιλοι των τεσσάρων ομάδων με τις δύο πρώτες κάθε γκρουπ να παίρνουν το εισιτήριο για τα τελικά του Eurobasket 2027.

Τα δεκάλεπτα: 34-20, 51-36, 73-59, 99-77

Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη, Σταμολάμπρου, Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 18 (3), Λούκα 4, Σπανού 26 (17ρ.), Χριστινάκη 4, Παρκε 21 (3), Χαιριστανίδου, Στολίγκα, Φασούλα 26 (1)

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

Ελλάδα 10 (4-2)

Δανία 9 (3-3)

Κροατία 8 (3-2)

Βόρεια Μακεδονία 6 (1-4)