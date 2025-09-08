Ελλάδα – Δανία: Η ώρα του αγώνα της εθνικής ποδοσφαίρου και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον δείτε

Μετά το θριαμβευτικό ξεκίνημα με τη Λευκορωσία, η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στο “Γ. Καραϊσκάκης” τη Δανία, για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Η εθνική ποδοσφαίρου βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ και μια νίκη επί της Δανίας θα ισχυροποιούσε αφάνταστα τη θέση της ενόψει του επόμενου αγώνα, που είναι εκτός έδρας με τη Σκωτία στις 9 Οκτωβρίου.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα θριάμβευσε επί της Λευκορωσίας στο Φάληρο με 5-1, ενώ Δανοί και Σκωτσέζοι έμεναν στο 0-0 στη μεταξύ τους αναμέτρηση, στο “Πάρκεν” της Κοπεγχάγης.

Η γαλανόλευκη δεν κατάφερε να προκριθεί στις διοργανώσεις του 2018 και 2022, αλλά τώρα θα “τσεκάρει” τις πιθανότητές της για την πρώτη θέση στον 3ο προκριματικό όμιλο απέναντι στη Δανία, η οποία είναι πιθανό να αποδειχθεί ο μεγαλύτερος αντίπαλός της σε αυτή την προσπάθεια.

Το Ελλάδα – Δανία θα ξεκινήσει στις 21:45, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.