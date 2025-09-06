Αθλητικά

Ελλάδα – Δανία: Λιγότερα από 3.000 εισιτήρια για το sold out στον αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου

Σε «καυτή» ατμόσφαιρα θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Δανία στα προκριματικά του Μουντιάλ
Οι Έλληνες φίλαθλοι σε αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Έλληνες φίλαθλοι σε αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ενθουσίασε τον κόσμο με την εμφάνισή της κόντρα στη Λευκορωσία και το δεύτερο παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα στη Δανία, θεωρείται πλέον δεδομένο ότι θα είναι sold out.

Οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν ήδη αρχίσει να εξαντλούν τα εισιτήρια του αγώνα για το παιχνίδι με τη Δανία στη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ και το “Καραϊσκάκης” αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΠΟ μάλιστα, απομένουν λιγότερα από 3.000 εισιτήρια για την εν λόγω αναμέτρηση, η οποία και είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου (21:45, Live από το Newsit.gr).

Αθλητικά
