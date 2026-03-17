Ελλάδα – Δανία: Τελικός πρόκρισης για την Εθνική Γυναικών στο Ιβανώφειο

Ο δρόμος προς την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Eurobasket Γυναικών 2027 περνάει σήμερα (17/3) από το Ιβανώφειο, εκεί όπου η Εθνική γυναικών θα υποδεχθεί τη Δανία στις 17.00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), στον αγώνα με τον οποίο θα ολοκληρωθεί το δεύτερο παράθυρο και η πρώτη φάση των προκριματικών της διοργάνωσης.

Το ζητούμενο για την Εθνική Γυναικών δεν είναι άλλο από την κατάκτηση της νίκης, η οποία θα της δώσει τη δεύτερη θέση στον 6ο όμιλο και αυτόματα το εισιτήριο για την επόμενη προκριματική φάση, στην οποία θα περάσουν συνολικά 17 ομάδες.

Σε περίπτωση ήττας, η γαλανόλευκη θα χρειαστεί να περιμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων που διεξάγονται απόψε, προκειμένου να μάθει αν θα συμπεριληφθεί ανάμεσα στις καλύτερες τρεις ομάδες που θα κατακτήσουν την 3η θέση στους ομίλους, γεγονός που επίσης οδηγεί στην επόμενη φάση.

Οι διεθνείς παίκτριες ολοκλήρωσαν χθες (17/3) την προετοιμασία τους, γνωρίζοντας ότι η αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι διαφορετική από τον πρώτο αγώνα των δυο ομάδων στις 18 Νοεμβρίου 2025 στο Γεντόφτε όπου η Ελλάδα είχε επικρατήσεις με 97-83. Τότε, η Δανία είχε παρουσιάσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο, “λυγίζοντας” στο τελευταίο από την άμυνα της Εθνικής ομάδας.

Το ίδιο ανταγωνιστική αναμένεται να παρουσιαστεί και σήμερα (17/3) έχοντας μάλιστα ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς, στους προηγούμενους δύο αγώνες οι Σκανδιναβές επικράτησαν της Βόρειας Μακεδονίας (125-57) και της Κροατίας (81-61). Αποτελέσματα τα οποία τούς έδωσαν την πρόκριση στη δεύτερη προκριματική φάση ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα, αφού αν η Δανία ηττηθεί από την Ελλάδα, θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες της πρώτης προκριματικής φάσης.

Η ελληνική ομάδα, αναμένει να έχει και την υποστήριξη των φιλάθλων της, οι οποίοι όπως στον αγώνα με τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι και στον σημερινό θα είναι η δύναμή της και ο έκτος παίκτης που θα της δώσει την ώθηση να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να βρεθούν κοντά στην Εθνική Γυναικών και να στηρίξουν την προσπάθειά της στον κρίσιμο αγώνα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους κάνοντας ένα κλικ εδώ.