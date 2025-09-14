Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα – Φινλανδία: Ψυχολογικές ντόπες στους διεθνείς από κόσμο που μαζεύτηκε στο ξενοδοχείο της εθνικής μπάσκετ

Φίλοι της εθνικής βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, πριν το ματς με τη Φινλανδία
Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Φινλανδία σε λίγη ώρα (17:00, Newsit.gr), με φόντο την Τρίτη θέση που δίνει χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

Η αποστολή της εθνικήςμ μπάσκετ αποχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (14.09.2025), από ξενοδοχείο όπου διαμένει προς το γύπεδο, μέσα σε αποθέωση. Αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι αποθέωσαν τους παίκτες της Γαλανόλευκης και τον Βασίλη Σπανούλη, πριν από το ματς με τη Φινλανδία.

Το σύνθημα που δόνησε την ατμόσφαιρα ήταν το «Ελλάς ολέ», με τους φίλους της Εθνικής να δίνουν ψυχολογικό μπουστάρισμα στους διεθνείς.

