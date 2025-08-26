Ελλάδα – Γαλλία 1-3: Ήττα και αποκλεισμός από το παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ για την Εθνική γυναικών

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Γαλλία, ωστόσο πλήρωσε το «μπλακ άουτ» που είχε στο 3ο και το 4ο σετ, με αποτέλεσμα να χάσει με 3-1 και να αποχαιρετήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Σε ένα παιχνίδι τελικό και για τις δυο ομάδες, η Εθνική βόλεϊ γυναικών παρότι προηγήθηκε με 1-0 στα σετ, παραδόθηκε στην Γαλλία και παρά την προσπάθεια που έκανε δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ολοκληρώσει το τουρνουά με μια νίκη και δυο ήττες και να αποχαιρετήσει το παγκόσμιο της Ταϊλάνδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σετ: 25-17, 21-25, 26-28, 17-25

Περισσότερα σε λίγο…