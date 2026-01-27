Ελλάδα – Γαλλία 23-5: «Περίπατος» για την Εθνική πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Εθνική πόλο γυναικών δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στη Γαλλία και κέρδισε με 23-5 για να πάρει την πρόκριση για τη Β’ φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Στα 23 γκολ σταμάτησε η Εθνική πόλο γυναικών ενάντια στις παίκτριες της Γαλλίας, για να ντουμπλάρει τις νίκες της και να εξασφαλίσει εύκολα την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Στην τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης του ευρωπαϊκού η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αυτήν της Γερμανίας την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 15:45.

Από τις παίκτριες του Χάρη Παυλίδη ξεχώρισαν οι αδερφές Πλευρίτου, που σκόραραν από 4 γκολ η καθεμία. Η Νίνου ακολούθησε στο σκοράρισμα πετυχαίνοντας τρία τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ε. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

Γαλλία (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπρ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακσί, Μπενλεκμπίρ, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.