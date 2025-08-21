Ελλάδα – Γαλλία: Kυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την πρόβα τζενεράλε της Εθνικής ενόψει του Eurobasket 2025

Μία ημέρα πριν από το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Ιταλία για το τουρνουά Ακρόπολις, η ΕΟΚ ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων του αγώνα προετοιμασίας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη με τη Γαλλία (24.08.2025, 20:00, Newsit,gr).

Ο συγκεκριμένος αγώνας θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε για την Εθνική μπάσκετ, πριν τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025. Η είσοδος για τα παιδιά έως και πέντε ετών θα είναι ελεύθερη, χωρίς να έχουν εξασφαλισμένη θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας της εν όψει Ευρωμπάσκετ αντιμετωπίζοντας την Κυριακή στο ΟΑΚΑ την Γαλλία (20:00).

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (21/8) μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ. Δεν απαιτείται χρήση του gov wallet.

Για όσους έχουν voucher για εισιτήρια από το Ευρωμπάσκετ Γυναικών για τους αγώνες του τουρνουά Aegean Ακρόπολις, θα πρέπει να κλείσουν την θέση τους στο πρώτο 48ωρο από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων, να βάλουν τον σχετικό κωδικό και να καταβάλλουν το αντίτιμο του 1 ευρώ, το οποίο θα τους επιστραφεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό)“.