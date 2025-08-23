Ελλάδα – Γαλλία: Με 11 παίκτες οι Γάλλοι, νοκ άουτ ο Στραζέλ

Ελλάδα και Γαλλία θα δώσουν φιλική αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (24/8/2025, 20:00), λίγο πριν ξεκινήσει το Eurobasket 2025.

Με 11 παίκτες θα παραταχθεί η Γαλλία στο φιλικό με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, καθώς τέθηκε νοκ-άουτ ο Ματ Στραζέλ με πρόβλημα στον μηρό του δεξιού του ποδιού.

Η σύνθεση της Γαλλίας: Αϊζέια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μουχαμαντού Τζαϊτέ, Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό, Τεό Μάλεντον, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Άλεξ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Οι «μπλε» είναι σταθερά από τα φαβορί για μετάλλιο τα τελευταία χρόνια στις διοργανώσεις της FIBA κι αυτό ισχύει και για το φετινό μεγάλο ραντεβού. Παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες, οι Γάλλοι διαθέτουν ένα ανανεωμένο ρόστερ που σφύζει από ταλέντο και αθλητικότητα.

Ο Φρεντερίκ Φοτού, που διαδέχτηκε τον Βενσάν Κολέ μετά τη 15ετή θητεία του στον πάγκο, δεν έχει στη διάθεσή του αυτό το καλοκαίρι για διαφορετικούς λόγους τους Βίκτορ Γουεμπανιαμά, Ρούντι Γκομπέρ, Ματίας Λεσόρ, Εβάν Φουρνιέ και Βενσάν Πουαριέ.

Και πάλι όμως, η δεξαμενή ταλέντου της χώρας είναι τόσο μεγάλη, που η Γαλλία θα παρουσιάσει και πάλι ένα πανίσχυρο ρόστερ.

Η Γαλλία στοχεύει στο ενδέκατο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ έχοντας ανέβει στο βάθρο στις τέσσερις από τις πέντε τελευταίες διοργανώσεις. Μεγάλο της όνειρο, βέβαια, είναι το δεύτερο χρυσό στην ιστορία της, μετά από αυτό του 2013 στη Σλοβενία.

Στα τέσσερα φιλικά που έδωσε στην περίοδο προετοιμασίας είχε ισάριθμες νίκες, επί του Μαυροβουνίου (81-75), της Μεγάλης Βρετανίας (74-67) και δύο απέναντι στην Ισπανία (67-75 και 78-73).