Ελλάδα – Γαλλία: Με 13 παίκτες η γαλανόλευκη στο τελευταίο φιλικό

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει τη Γαλλία (24/8/2025, 20:00) στο ΟΑΚΑ στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της πριν το Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή το και τους 13 παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας και θα αποφασίσει μετά το τέλος του αγώνα με τη Γαλλία, ποιος θα είναι ο τελευταίος παίκτης που θα “κοπεί”/

Οι 13 παίκτες αυτοί είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

H Γαλλία έχει στην αποστολή έντεκα παίκτες, καθώς ο Ματ Στραζέλ έμεινε εκτός για να προφυλαχθεί λόγω μιας ελαφράς κάκωσης.