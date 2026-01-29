Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Νέο «πάρτι» από την Εθνική πόλο γυναικών και 3/3 στον όμιλο του Ευρωπαϊκού

Ένας ακόμα αναμενόμενος “περίπατος”. Η Εθνική πόλο γυναικών δεν συνάντησε αντίσταση από την Γερμανία, την διέλυσε με 26-5 και έκανε το 3/3 στην πρώτη φάση των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας.

Η Εθνική πόλο γυναικών θα μπει έτσι στη β’ φάση των ομίλων με τρεις βαθμούς, δείχνοντας ικανή να μπει στα μετάλλια και να κυνηγήσει τη μεγάλη διάκριση στο Ευρωπαϊκό της Πορτογαλίας.

Θυμίζουμε πως από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Οι όμιλοι Α (της Ελλάδας) και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

Στη δεύτερη φάση, η γαλανόλευκη θα δώσει δύο αγώνες και θα χρειάζεται μία νίκη για να βρεθεί στα ημιτελικά. Αρχικά θα παίξει με την Ιταλία το Σάββατο (31.01.2026, 15:00), σε ένα καθοριστικό παιχνίδι και την Κυριακή (01.02.2026, 20:45) με μια εκ των Σερβίας και Κροατίας (η ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση στον Γ’ όμιλο).

Δείτε το live του αγώνα

Το ματς…

Η διαφορά δυναμικότητας των δυο ομάδων φάνηκε από το ξεκίνημα του αγώνα, με την Γερμανία να κάνει πολλά λάθη και την Εθνική πόλο γυναικών να φτάνει με χαρακτηριστική άνεση και γρήγορα στο 4-0, με την Βάσω Πλευρίτου να σημειώνει δυο γκολ. Οι αντίπαλες της γαλανόλευκης πέτυχαν το πρώτο τους γκολ (4-1) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της Μούικα, ενώ είχαν και τρία δοκάρια. Η Γαλανόλευκη ανέβασε το δείκτη του σκορ μέχρι το τέλος του οκταλέπτου (7-1) με την Μυριοκεφαλιτάκη να φτάνει τα δυο γκολ και την Βάσω Πλευρίτου τα 3 τέρματα.

Η Ελλάδα μπήκε στο δεύτερο οκτάλεπτο με την 17χρονη Ελένη Γρηγοροπούλου να κάνει το 8-1 και την Ξενάκη να σκοράρει γρήγορα δυο γκολ για το 10-2. Η Μπούικα είχε μειώσει προσωρινά σε 9-2. Η Εθνική πόλο προχώρησε σε αλλαγές, αλλά δεν… έχασε σε επιθετικότητα. Έφτασε το επιμέρους σκορ στην περίοδο στο 6-1 και την ολοκλήρωσε με το σκορ στο 13-2.

Με το σκορ σε αυτό το σημείο, ο Χάρης Παυλίδης έκανε περισσότερες δοκιμές, η Μπόικα πέτυχε ένα ακόμα γκολ με εκτέλεση πέναλτι (13-3), αλλά η Εθνική πόλο γυναικών ανέβασε τη διαφορά με δυο γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου (15-3). Η Μυριωκεφαλιτάκη πήρε στη συνέχεια το… όπλο της και πρωταγωνίστησε στο 19-3 που πήρε το σκορ στην περίοδο.

Η Γαλανόλευκη ήταν ανώτερη και στην τελευταία περίοδο, η Μπούικα βρήκε ένα ακόμα γκολ με πέναλτι και το… κοντέρ έγραψε το τελικό 26-5, με την Σιούτη να σκοράρει στη λήξη.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2.

Γερμανία (Μαξ Σέφερ): Χένμπιχνερ, Βόσεμπεργκ, Πλοτζ, Ίρα Ντέικε, Γκέσα Ντέικε, Ρίεκ, Φρι, Λούντβιγκ, Μπούικα, Στούεβε, Σωπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πόλιτζε