Ελλάδα – Γερμανία: Η Εθνική Ελπίδων δίνει τελικό πρόκρισης στο Euro 2027

Η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται απόψε (31/3, 19:00 ΕΡΤ2ΣΠΟΡ, live από το NewsIt.gr) τη Γερμανία στη Λεωφόρο με στόχο τη διατήρηση της πρώτης θέσης στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027.

Η Εθνική Ελπίδων (U21) θέλει να δώσει συνέχεια στην τρομερή πορεία της στα προκριματικά, έχοντας μία τεράστια ευκαιρία να “αγκαλιάσει” την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Η γαλανόλευκη είναι πρώτη και αήττητη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της, Γερμανία, με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7.

Στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, η Εθνική Ελπίδων είχε κάνει την υπέρβαση και είχε επικρατήσει με 3-2.

Απόψε θέλει τη νίκη ή την ισοπαλία για να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τελική φάση.

Η διαφορά με νίκη της γαλανόλευκης θα αυξηθεί στους 6 βαθμούς και με τρία ματς και την ισοβαθμία υπέρ της, η γαλανόλευκη θα κρατάει το εισιτήριο στα χέρια της.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ) για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων

Ο προπονητής Γιάννης Ταουσιάνης για τα παιχνίδια με τη Μάλτα και τη Γερμανία είχε καλέσει 24 ποδοσφαιριστές.

Αυτοί είναι οι εξής:

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Αλέξανδρος Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.

Μέσοι: Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Παναγιώτης Τσαντίλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χαράλαμπος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Δημήτρης Χατσίδης.

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ελλάδα 21-2 18

2. Γερμανία 20-4 15

3. Βόρεια Ιρλανδία 5-10 7

4. Γεωργία 2-8 6

5. Λετονία 3-9 5

6. Μάλτα 0-24 0

Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας

9/9/25 1η αγωνιστική Μάλτα – Ελλάδα 0-5

10/10/25 2η αγωνιστική Γερμανία – Ελλάδα 2-3

14/10/25 3η αγωνιστική Λετονία – Ελλάδα 0-1

14/11/25 4η αγωνιστική Ελλάδα – Γεωργία 3-0

18/11/25 5η αγωνιστική Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

27/3/26 6η αγωνιστική Ελλάδα – Μάλτα 5-0

31/3/26 7η αγωνιστική Ελλάδα – Γερμανία

26/9/26 8η αγωνιστική Γεωργία – Ελλάδα

1/10/26 9η αγωνιστική Ελλάδα – Λετονία

6/10/26 10η αγωνιστική Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα