Ελλάδα – Γερμανία live ο αγώνας της Εθνικής Ελπίδων για τα προκριματικά του Euro 2027

Με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027, η Εθνική Ελπίδων (U21) υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα της Γερμανία στο “Απόστολος Νικολαΐδης” και θέλει να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
Ατομική κίνηση του Κωστούλα και σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή στον όμιλο
Ελλάδα 18 (+18)
Γερμανία 18 (+17)
Βόρεια Ιρλανδία 10 (-3)
Γεωργία 9 (+3)
Λετονία 5 (-8)
Μάλτα 0 (-27)
Σπουδαία επέμβαση του Μπότη σε φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής του Κεμίρ, από θέαη αριστερά
Τραγικό σουτ του Κωστούλα εκτός μεγάλης περιοχής
Εκτέλεση κόρνερ του Κοντούρη, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ μετά από την κεφαλιά του Κούτσια
Από λάθο του Καλογερόπουλου οι γερανοί μπήκαν στην περιοχή μας, αλλά δεν πρόλαβαν να σουτάρουν, με τον Έλληνα αμυντικό να διορθώνει το λάθος του
<πορεί η Ελλάδα να ανέβασε "στροφές' αλλά δεν έχει καταφέρει να ασκήσει μεγάλη πίεση στη Γερμανία
O Φίλων σούταρε δυνατά από τα όρια της μεγάλης περιοχής της Γερμανίας, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Νέα όμορφη ατομική προσπάθεια του Κωστούλα που πάσαρε στον Αλμύρα, εκείνος σούταρε στην κίνηση μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Γερμανίας, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Μπάκχαους
Καλή αντεπίθεση από την Εθνική, κακό πλασέ από τον Κούτσια
Εκτέλεση φάουλ του Κοντούρη από δεξιά, ο Καλογερόπουλος βγήκε στο πρώτο δοκάρι, έπιασε το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Προσπαθεί να ανεβάσει "στροφές" η Εθνική
Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Μπίσχοφ και αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει την μπάλα, ο Ελ Μάλα πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε το γυριστό πλασέ και σκόραρε
Σουτ του Καντέ εκτός περιοχής μετά από λάθος γύρισμα, απέκρουσε ο Μπότης
Ο Καλογερόπουλος έδιωξε μια σέντρα - σουτ των Γερμανών με κεφαλιά και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες
"Πατάει" καλύτερα η Γερμανία στα πρώτα λεπτά του αγώνα
Η Γερμανία μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή της Ελλάδας από τα αριστερά, αλλά το γύρισμα που έγινε δεν βρήκε παίκτη των φιλοξενολυμενων. Η άμυνα της Εθνικής έδιωξε
Η ώρα για τους Εθνικούς ύμνους - Πρώτος θα ακουστεί αυτός της Γερμανίας
Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων
Η ενδεκάδα της Γερμανίας: Μπάκχαους - Γκέχτερ, Γελς, Ουαρσί, Ούλριχ - Μπίσχοφ, Κέμλεϊν, Κομούρ - Ελ Μαλά, Καντέ, Τρεσόλντι
Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων: Μπότης, Φίλων, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Γκούμας, Κοντούρης, Καλοσκάμης, Χ. Κωστούλας, Κούτσιας.
Αναπληρωματικοί: Μοναστηρλής, Αποστολάκης, Ράλης, Τσαντίλας, Μπρέγκου, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης, Κεραμίτσης, Κ. Κωστούλας.
Σε σχέση με το παιχνίδι με τη Μάλτα ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε δύο αλλαγές. Ο Ταξιάρχης Φίλων ξεκινάει στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Κουτσογούλα, ενώ ο Σωτήρης Κοντούρης πήρε θέση στη μεσαία γραμμή, με τον Καλοσκάμη να ξεκινάει στην επιθετική τριάδα και τον Χατσίδη να είναι εκτός αποστολής
Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Γιάννης Ταουσιάνης για το συγκεκριμένο παιχνίδι
Η Ελλάδα θέλει να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες
Με νίκη ή ισοπαλία, η Γαλανόλευκη θα κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τελική φάση
Η είσοδος στο "Απ. Νικολαςιδης" για το ματς είναι ελεύθερη
Ντέρμπι κορυφής για την Εθνική Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro 2027 U21