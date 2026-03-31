Ελλάδα – Γερμανία live ο αγώνας της Εθνικής Ελπίδων για τα προκριματικά του Euro 2027

Με νίκη ή ισοπαλία, η Γαλανόλευκη θα κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τελική φάση
Προκριματικά Euro 2027 U21
7η αγωνιστική
0 - 1
2ο ημίχρονο
Με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς στον 6ο προκριματικό όμιλο του Euro 2027, η Εθνική Ελπίδων (U21) υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα της Γερμανία στο “Απόστολος Νικολαΐδης” και θέλει να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

20:06 | 31.03.2026
49'

Ατομική κίνηση του Κωστούλα και σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ

20:04 | 31.03.2026
47'
Κίτρινη κάρτα στον Κουάρσιαρ
20:04 | 31.03.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

20:00 | 31.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:49 | 31.03.2026

Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή στον όμιλο

Ελλάδα 18 (+18)

Γερμανία 18 (+17)

Βόρεια Ιρλανδία 10 (-3)

Γεωργία 9 (+3)

Λετονία 5 (-8)

Μάλτα 0 (-27)

19:49 | 31.03.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Λεωφόρο
19:46 | 31.03.2026
45+1'
Αναγκαστική αλλαγή για τη Γερμανία
19:45 | 31.03.2026
3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
19:40 | 31.03.2026
43'

Σπουδαία επέμβαση του Μπότη σε φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής του Κεμίρ, από θέαη αριστερά

19:40 | 31.03.2026
40'

Τραγικό σουτ του Κωστούλα εκτός μεγάλης περιοχής

19:37 | 31.03.2026
36'
Κίτρινη κάρτα στον Γελτσ
19:35 | 31.03.2026
35'

Εκτέλεση κόρνερ του Κοντούρη, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ μετά από την κεφαλιά του Κούτσια

19:31 | 31.03.2026
33'
Μεγάλη στιγμή για τη Γερμανία

Από λάθο του Καλογερόπουλου οι γερανοί μπήκαν στην περιοχή μας, αλλά δεν πρόλαβαν να σουτάρουν, με τον Έλληνα αμυντικό να διορθώνει το λάθος του

19:30 | 31.03.2026
30'

<πορεί η Ελλάδα να ανέβασε "στροφές' αλλά δεν έχει καταφέρει να ασκήσει μεγάλη πίεση στη Γερμανία

19:29 | 31.03.2026
28'

O Φίλων σούταρε δυνατά από τα όρια της μεγάλης περιοχής της Γερμανίας, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

19:27 | 31.03.2026
27'
Κίτρινη κάρτα στον Κέμλαϊν
19:22 | 31.03.2026
22'

Νέα όμορφη ατομική προσπάθεια του Κωστούλα που πάσαρε στον Αλμύρα, εκείνος σούταρε στην κίνηση μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Γερμανίας, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Μπάκχαους

19'

Καλή αντεπίθεση από την Εθνική, κακό πλασέ από τον Κούτσια

19:17 | 31.03.2026
17'
Πρώτη φάση για την Εθνική στο ματς

Εκτέλεση φάουλ του Κοντούρη από δεξιά, ο Καλογερόπουλος βγήκε στο πρώτο δοκάρι, έπιασε το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

19:15 | 31.03.2026
17'

Προσπαθεί να ανεβάσει "στροφές" η Εθνική

19:12 | 31.03.2026
11'
ΓΚΟΛ για την Γερμανία, 0-1

Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Μπίσχοφ και αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει την μπάλα, ο Ελ Μάλα πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε το γυριστό πλασέ και σκόραρε

19:09 | 31.03.2026
10'
Η Γερμανία την πρώτη φάση του ματς

Σουτ του Καντέ εκτός περιοχής μετά από λάθος γύρισμα, απέκρουσε ο Μπότης

19:08 | 31.03.2026
8'

Ο Καλογερόπουλος έδιωξε μια σέντρα - σουτ των Γερμανών με κεφαλιά και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες

19:07 | 31.03.2026
7'

"Πατάει" καλύτερα η Γερμανία στα πρώτα λεπτά του αγώνα

19:03 | 31.03.2026

Η Γερμανία μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή της Ελλάδας από τα αριστερά, αλλά το γύρισμα που έγινε δεν βρήκε παίκτη των φιλοξενολυμενων. Η άμυνα της Εθνικής έδιωξε

18:56 | 31.03.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
18:55 | 31.03.2026

Η ώρα για τους Εθνικούς ύμνους - Πρώτος θα ακουστεί αυτός της Γερμανίας

18:46 | 31.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο βγαίνουν οι δυο ομάδες

18:41 | 31.03.2026

Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων

18:41 | 31.03.2026

Η ενδεκάδα της Γερμανίας: Μπάκχαους - Γκέχτερ, Γελς, Ουαρσί, Ούλριχ - Μπίσχοφ, Κέμλεϊν, Κομούρ - Ελ Μαλά, Καντέ, Τρεσόλντι

18:40 | 31.03.2026
18:40 | 31.03.2026

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων: Μπότης, Φίλων, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας, Γκούμας, Κοντούρης, Καλοσκάμης, Χ. Κωστούλας, Κούτσιας.

Αναπληρωματικοί: Μοναστηρλής, Αποστολάκης, Ράλης, Τσαντίλας, Μπρέγκου, Παπακανέλλος, Πνευμονίδης, Κεραμίτσης, Κ. Κωστούλας.

18:40 | 31.03.2026

Σε σχέση με το παιχνίδι με τη Μάλτα ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε δύο αλλαγές. Ο Ταξιάρχης Φίλων ξεκινάει στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Κουτσογούλα, ενώ ο Σωτήρης Κοντούρης πήρε θέση στη μεσαία γραμμή, με τον Καλοσκάμη να ξεκινάει στην επιθετική τριάδα και τον Χατσίδη να είναι εκτός αποστολής

18:40 | 31.03.2026

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Γιάννης Ταουσιάνης για το συγκεκριμένο παιχνίδι

18:40 | 31.03.2026

18:39 | 31.03.2026

18:39 | 31.03.2026

Η είσοδος στο "Απ. Νικολαςιδης" για το ματς είναι ελεύθερη

18:39 | 31.03.2026
18:38 | 31.03.2026

18:37 | 31.03.2026

Ντέρμπι κορυφής για την Εθνική Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027

18:37 | 31.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Γερμανία για τα προκριματικά του Euro 2027 U21

18:37 | 31.03.2026
