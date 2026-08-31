Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ώρα του αγώνα με τον Αρτούρ Φις και το κανάλι που θα μεταδώσει την πρεμιέρα του στο US Open

Χωρίς νίκη ο Έλληνας τενίστας κόντρα στον Γάλλο (νο11 στην παγκόσμια κατάταξη)
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Αρτούρ Φις, συνεχίζεται τη Δευτέρα (31.08) η δράση στο US Open. Η αναμέτρηση αναμένεται να κάνει πρώτο σερβίς στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά (νο53 στον κόσμο), ο οποίος καλείται να πάει κόντρα στην αρνητική παράδοση απέναντι στον Γάλλο αντίπαλό του. Ο Αρτούρ Φις έχει επικρατήσει και στις πέντε προηγούμενες αναμετρήσεις τους (5-0), με τον Έλληνα πρωταθλητή να ψάχνει ένα θετικό ξεκίνημα, σε ένα Grand Slam όπου παραδοσιακά δυσκολεύεται.

Ο Φις προέρχεται από την κατάκτηση του τίτλου στο τελευταίο και σημαντικότερο τουρνουά προετοιμασίας για το US Open, στο Σινσινάτι. Αυτός, ήταν και ο πρώτος ATP Masters 1000 τίτλος της καριέρας του.

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Αθλητικά
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