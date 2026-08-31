Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ώρα του αγώνα με τον Αρτούρ Φις και το κανάλι που θα μεταδώσει την πρεμιέρα του στο US Open

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει πρεμιέρα απέναντι στον Αρτούρ Φις, συνεχίζεται τη Δευτέρα (31.08) η δράση στο US Open. Η αναμέτρηση αναμένεται να κάνει πρώτο σερβίς στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά (νο53 στον κόσμο), ο οποίος καλείται να πάει κόντρα στην αρνητική παράδοση απέναντι στον Γάλλο αντίπαλό του. Ο Αρτούρ Φις έχει επικρατήσει και στις πέντε προηγούμενες αναμετρήσεις τους (5-0), με τον Έλληνα πρωταθλητή να ψάχνει ένα θετικό ξεκίνημα, σε ένα Grand Slam όπου παραδοσιακά δυσκολεύεται.

Ο Φις προέρχεται από την κατάκτηση του τίτλου στο τελευταίο και σημαντικότερο τουρνουά προετοιμασίας για το US Open, στο Σινσινάτι. Αυτός, ήταν και ο πρώτος ATP Masters 1000 τίτλος της καριέρας του.