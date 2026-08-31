Αθλητικά

«Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση στην Μπαλτίκα για τον Γκασαμά» γράφουν στη Γαλλία

Το γαλλικό “σενάριο” για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/JALAL MORCHIDI
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Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνάς του, μετά τον δανεισμό του Τουμπά στη Χάβρη και σύμφωνα με τους Γάλλους, έκανε κίνηση για τον Νέιθαν Γκασαμά.

Συγκεκριμένα, ο έγκυρος ρεπόρτερ, Σαντί Αουνά, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός κατέθεσε προσφορά στην Μπαλτίκα για την απόκτηση του Γάλλου στόπερ, ο οποίος όμως είναι διεθνής με το Μάλι. Ο 25χρονος αμυντικός αγωνίζεται από το 2023 στην ομάδα της Ρωσίας και δεσμεύεται έως το 2028 με συμβόλαιο.

Ο Νέιθαν Γκασαμά αγωνίστηκε στο παρελθόν σε Ναντ, Τρουά, Σολέ και Σλάβια Σόφιας.

Στην Μπαλτίκα, ο Γκασαμά μετράει έξι συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν, ενώ συνολικά έχει φορέσει 87 φορές τη φανέλα της.

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Αθλητικά
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