Αθλητικά

Γιάννης Κωνσταντέλιας: «Είσαι παικταράς και θα το αποδείξεις ξανά» πόσταρε η Ντόρτμουντ για τον Έλληνα «μάγο»

Η ανάρτηση των Βεστφαλών και το video που "ανέβασαν" στα social media
ΦΩΤΟ: JoergHalisch
ΦΩΤΟ: JoergHalisch/picture-alliance/dpa/AP Images
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Η Ντόρτμουντ προσπαθεί να… συνέλθει από τα δυσάρεστα νέα, του σοβαρού τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα, χάνοντας πιθανότατα τη φετινή σεζόν.

Η Ντόρτμουντ αναμένεται να κινηθεί μετεγγραφικά για να καλύψει το κενό του και την ίδια στιγμή κινεί τις διαδικασίες για επαναφέρει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη δράση, αλλά και για να τον στηρίξει ψυχολογικά.

“Έχεις αποδείξει ότι είσαι παικταράς και θα το αποδείξεις ξανά! Πάμε, Γιάννη!”, ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο της Ντόρτμουντ στη νέα ανάρτηση που έκανε για τον Έλληνα “μάγο”.

Μάλιστα, τη συνόδεψε με ένα video, με τις καλύτερες στιγμές του Κωνσταντέλια, στο ματς με το Αμβούργο, όπου και υπέστη τη ρήξη χιαστών.

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