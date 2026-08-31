Εμμανουήλ Καραλής: Το κρασί για το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,20μ., η selfie με τον Ντουπλάντις και το ΑΙ video με τον Τεντόγλου σε πανηγύρι

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα των Ελλήνων -και όχι μόνο- στον κλασικό αθλητισμό, με όσα έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα, συμμετέχοντας στα Diamond League και κοντράροντας τον Μόντο Ντουπλάντις.

Στο Diamond League της Ζυρίχης ο Εμμανουήλ Καραλής μας “τρέλανε”, κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ, με προσπάθεια στα 6,20μ.. ο ¨Ελληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πήρε την δεύτερη θέση στο meeting πίσω από τον απίστευτο Μόντο Ντουπλάντις, αλλά ταυτόχρονα έγινε ο άλτης με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του αθλήματος.

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Έχοντας αναχωρήσει από την Ελβετία, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης έκανε το πρωί της Δευτέρας (31.08.2026) μια ανάρτηση με ένα φωτογραφικό άλμπουμ, από τις τελευταίες ημέρες γράφοντας αρχικά: “Μια τρελή εβδομάδα γεμάτη αναμνήσεις, σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη”.

Μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του το ενδιαφέρον εστιάζεταιστο κρασί-σουβενίρ που απέκτησε για το άλμα του στα 6,20μ. στο Diamond League. Αυτό είναι ένα ιταλικό κόκκινο κρασί Guerrieri Rizzardi “Villa Rizzardi” Amarone della Valpolicella Classico Riserva.

Ο “Manolo” ανέβασε φωτογραφίες που ψωνίζει με τον προπονητή του Μαρτσίν Σζεπάνσκι, που απολαμβάνει κοκτέιλ με τον πατέρα του Χάρη Καραλή, αλλά και μια στιγμή χαλάρωσης με τον αντίπαλο -αλλά και καλό του φίλο- Μόντο, Ντουπλάντις.

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Για… φινάλε, ο Εμμανουήλ Καραλής κράτησε ένα AI video -που βρήκε στο TikTok- με τον ίδιο και τον Μίλτο Τεντόγλου.

Οι δυο αθλητές εμφανίζονται να βρίσκονται σε ένα νησιώτικο πανηγύρι, με μια -μεγάλης ηλικίας- τραγουδίστρια να τους τραγουδάει ένα τραγούδι που φτιάχτηκε γι’ αυτούς (επίσης δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη).