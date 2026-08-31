Αθλητικά

Ελλάδα – Ισπανία: Χωρίς Παπανικολάου η Εθνική μπάσκετ στον «τελικό», η ενημέρωση της ΕΟΚ

Χωρίς τον αρχηγό της η γαλανόλευκη κόντρα στους Ίβηρες, τη στιγμή που ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέστρεψε στην αποστολή
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, για τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής μπάσκετ με την Ισπανία στο “T-Center” (19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2) για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας πως ο Κώστας Παπανικολάου ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο στη χθεσινή (30.08.2026) προπόνηση και τέθηκε νοκ-άουτ, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να παίρνει τη θέση του στην 12άδα της Εθνικής μπάσκετ.

Οι 12 διαθέσιμοι παίκτες για το Ελλάδα – Ισπανία είναι οι, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ ΝτόρσεΪ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας.

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