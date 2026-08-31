Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η χαρά με τα «μαγικά» του στην Ντόρτμουντ έγινε τεράστιο σοκ, από τον σοβαρό του τραυματισμό

Μια μετεγγραφή που προκάλεσε αίσθηση σε Ελλάδα και Γερμανία. Ένας τραυματισμός που ήρθε σαν γροθιά στο σαγόνι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κατάφερε να σοκάρει τους φίλους του, με τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, στο ματς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, έχοντας πρώτα πετύχει το πρώτο του γκολ με την ομάδα αλλά και στη Bundesliga.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τον αρχικό φόβο για σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

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Στην καλύτερη φάση της καριέρας του, έχοντας αφήσει πίσω του μια σημαντική πορεία στον ΠΑΟΚ -και τους οπαδούς της ομάδας να είναι οργισμένοι από την απόφαση της διοίκησης, να τον πουλήσει στην Ντόρτμουντ- ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άνοιξε… τα φτερά του και έδειξε ικανός να “μαγέψει” και το απαιτητικό κοινό στη Bundesliga.

Ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε ιδανικό ξεκίνημα στη νέα του ομάδα. Πέρασε σαν αλλαγή στο Super Cup κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου και -παρά την ήττα της Ντόρτμουντ- κατάφερε να συγκεντρώσει τους προβολείς. Υποδειγματικά κοντρόλ, λίγα… μαγικά και συμμετοχή στο γκολ των Βεστφαλών. Λίγες ημέρες μετά ήρθε η πρεμιέρα του στη Bundesliga.

Στο παιχνίδι απέναντι στο Αμβούργο, συνδύασε την εξαιρετική του παρουσία με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί επικράτησαν με 2-0, σε μία αναμέτρηση που εξελισσόταν σε ονειρεμένη πρεμιέρα για τον 23χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή. (ο οποίος αποφάσισε να απέχει από τα ματς της γαλανόλευκης στο προσεχές Nations League).

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Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, ήρθε το σοκ. Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε σε μια φάση με τον Μπακαρί Τζάτα και, παρά την προσπάθειά του να συνεχίσει, τελικά αντικαταστάθηκε στο 52′. Ο ίδιος φέρεται να ενημέρωσε το ιατρικό επιτελείο ότι αισθάνθηκε ένα “κρακ” στο γόνατο, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Λίγες ώρες μετά, η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε επίσημα ότι πρόκειται για ρήξη χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, εξέλιξη που στερεί από τον Νίκο Κόβατς μία σημαντική επιλογή για τους επόμενους μήνες, με την ομάδα να βγαίνει ξανά στην… αγορά, για να ενισχυθεί.

Ο Κωνσταντέλιας είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ στις 17 Αυγούστου, με τη γερμανική ομάδα να καταβάλλει 26 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον μπόνους έως 6 εκατ. ευρώ.

Ο τραυματισμός ενδέχεται, παράλληλα, να οδηγήσει την Ντόρτμουντ σε νέα κίνηση στην αγορά, την ώρα που ο Έλληνας άσος καλείται να ξεκινήσει τη δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης με στόχο την επιστροφή του στα γήπεδα.

“Ολόκληρη η οικογένεια της BVB (Μπορούσια Ντόρτμουντ) βρίσκεται στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!” ανέφερε μεταξύ άλλων η Ντόρτμουντ.

Την ίδια στιγμή, η ΕΠΟ προχώρησε σε ανακοίνωση δηλώνοντας ότι θα σταθεί δίπλα του, ενώ οι παλιοί συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ του αφιέρωσαν ένα γκολ, στην αναμέτρηση στην έδρα με τον Ατρόμητο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας -πλέον- μπροστά του “βουνό’ να ανέβει και απ’ ότι φαίνεται, έχει στο πλευρό του και την απαραίτητη στήριξη. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός είναι σοβαρός, αλλά το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει ότι με αρκετή δουλειά, θα καταφέρει να βρει τον εαυτό του. Άλλωστε, οι περιπτώσεις των Κώστα Φορτούνη και Πέτρου Μάνταλου, οι οποίοι έχουν υποστεί δυο φορές ρήξη χιαστών στην καριέρα τους, αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για το νεαρό “μάγο”.