Ελλάδα – Ισραήλ 84-79 τελικό: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφερε τη γαλανόλευκη πρόκριση

Η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει τη γαλανόλευκη στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα - Ισραήλ (ΦΩΤΟ REUTERS
Eurobasket 2025
Φάση των «16»
84 - 79
ΤΕΛΙΚΟ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα - Ισραήλ (ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins)

Η Ελλάδα κέρδισε το Ισραήλ (84-79) και πέρασε στους «8» του Ευρωμπάσκετ, εκεί όπου θα παίξει με τη Λιθουανία. Μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ.

23:45 | 07.09.2025
23:45 | 07.09.2025

Μια ακόμα μέρα στη δουλειά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ.

23:44 | 07.09.2025

Η Ελλάδα κερδίζει το Ισραήλ και περνάει στους «8» του Ευρωμπάσκετ, εκεί όπου θα παίξει με τη Λιθουανία.

23:43 | 07.09.2025
84-79 το τελικό σκορ
23:43 | 07.09.2025
84-76 με κάρφωμα του Γιάννη
23:43 | 07.09.2025

Άστοχος και πάλι ο μαντάρ

23:43 | 07.09.2025

Άστοχος ο Μαντάρ

23:43 | 07.09.2025

Η μπάλα στο Ισραήλ

23:41 | 07.09.2025

28,5 για τη λήξη

23:40 | 07.09.2025
82-76 με τον Ζούσμαν
23:40 | 07.09.2025

46,9 για τη λήξη

23:40 | 07.09.2025

Έφτασε τους 35 πόντους ο Γιάννης

23:38 | 07.09.2025
ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
23:36 | 07.09.2025
82-74 με τον Αντετοκούνμπο στη λήξη χρόνου επίθεσης
23:36 | 07.09.2025

1:01 για τη λήξη και τάιμ άουτ

23:35 | 07.09.2025

Φάουλ στον Αντετοκούνμπο

23:35 | 07.09.2025
80-74 με 2/2 από τον Μαντάρ
23:34 | 07.09.2025

Μέσα η πρώτη του βολή

23:34 | 07.09.2025

Φάουλ ο Ντόρσεϊ και βολές για τον Μαντάρ

23:33 | 07.09.2025

1:20 για τη λήξη

23:33 | 07.09.2025

Άστοχος ο Σόρκιν

23:33 | 07.09.2025
80-72 το Ισραήλ
23:32 | 07.09.2025
80-70 με το τρίποντου του Παπανικολάου
23:32 | 07.09.2025
77-70 με 1/2 βολές από τον Σόρκιν
23:29 | 07.09.2025

Ο Σόρκιν θα εκτελέσει τις βολές

23:29 | 07.09.2025

2:32 για τη λήξη

23:28 | 07.09.2025

Φάουλ του Σλούκα στον Άντβιγια

23:27 | 07.09.2025

3:02 για τη λήξη

23:27 | 07.09.2025
77-69 με τον Μαντάρ
23:27 | 07.09.2025
77-67 με κάρφωμα του Γιάννη
23:26 | 07.09.2025
75-67 για το Ισραήλ
23:26 | 07.09.2025

Μέσα η πρώτη του βολή

23:26 | 07.09.2025

3:45 για τη λήξη

23:24 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Άντβιγια

23:24 | 07.09.2025

Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη

23:23 | 07.09.2025
75-65 με τον Άντβιγια
23:22 | 07.09.2025

4:29 για τη λήξη

23:22 | 07.09.2025

4 πόντοι και 5 ριμπάουντ από τον Καλαϊτζάκη

23:22 | 07.09.2025

7 πόντοι και 6 ριμπάουντ από τον Σαμοντούροφ

23:21 | 07.09.2025
75-62 με απίστευτο φόλοου
23:21 | 07.09.2025
73-62 με τον Γκινάν
23:20 | 07.09.2025

Φάουλ στον Άβντιγια

23:20 | 07.09.2025

7 λεπτά για τη λήξη

23:19 | 07.09.2025
73-59 με κάρφωμα του Γιάννη
23:18 | 07.09.2025

Τάιμ άουτ

23:17 | 07.09.2025
71-59 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
23:16 | 07.09.2025

3/21 τρίποντα η εθνική μέχρι τώρα

23:15 | 07.09.2025

11 πόντους από τον Σλούκα στο ματς

23:15 | 07.09.2025
69-59 με τον Σλούκα
23:15 | 07.09.2025

9:17 για τη λήξη τυ αγώνα

23:14 | 07.09.2025

Φάουλ στον Τολιόπουλο

23:14 | 07.09.2025
Τελευταία περίοδος στο ματς
23:12 | 07.09.2025
τέλος 3ης περιόδου
23:11 | 07.09.2025

Άστοχος σε τρίποντο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

23:11 | 07.09.2025

11,1 δεύτερα για το τέλος της 3ης περιόδου - Όλα για την επίθεση της Ελλάδας

23:10 | 07.09.2025

Λάθος από τον Μαντάρ

23:09 | 07.09.2025

Χαμένες προσπάθειες από τις δυο ομάδες

23:09 | 07.09.2025
67-59 με 1/2 βολές
23:09 | 07.09.2025

Άστοχος στην πρώτη βολή

23:09 | 07.09.2025

1:38 για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου

23:08 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Κώστα παπανικολάου - Έφτασε τα 5 ομαδικά το Ισραήλ

23:08 | 07.09.2025
66-59 το σκορ
23:07 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Αβντιγια

23:06 | 07.09.2025
66-58 με τον Σαμοντούροφ
23:05 | 07.09.2025
63-58 η Ελλάδα
23:04 | 07.09.2025
62-58 ο Σλούκας με τρομερό ντράιβ

και θα εκτελέσει και μια βολή

23:04 | 07.09.2025
60-58 με 1/2 βολές ο Γκινάτ
23:04 | 07.09.2025

Άστοχος ο Γκινάτ στην πρώτη

23:03 | 07.09.2025

Φάουλ του Σλούκα και βολές για το Ισραήλ

23:02 | 07.09.2025

3:37 για το τέλος της 3ης περιόδου

23:02 | 07.09.2025

Άστοχος στη βολή

23:01 | 07.09.2025
60-57 με κάρφωμα του Σόρκιν και θα έχει και μια βολή
22:58 | 07.09.2025
60-55 το Ισραήλ
22:58 | 07.09.2025

5 λεπτά για το τέλος της 3ης περιόδου

22:57 | 07.09.2025
60-53 με τον Σαμοντούροφ και τάιμ άουτ
22:57 | 07.09.2025
58-53 με κάρφωμα του Γιάννη

Έφτασε τους 27 πόντους

22:56 | 07.09.2025
56-53 μειώνει κι άλλο το Ισραήλ
22:56 | 07.09.2025
Τρίτο φάουλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
22:55 | 07.09.2025

Φάουλ στον Αντετοκούνμπο

22:54 | 07.09.2025
56-51 με τον Τολιόπουλο
22:54 | 07.09.2025
54-51 με τον Άβντιγια
22:54 | 07.09.2025
54-48 ο Γιάννης
22:53 | 07.09.2025
52-48 με τον Κάρινγκτον
22:53 | 07.09.2025
52-45 με τον Σόρκιν
22:52 | 07.09.2025

2/12 τρίποντα από την Εθνική

22:52 | 07.09.2025
52-42 μειώνει το Ισραήλ
22:52 | 07.09.2025

Φάουλκαι βολές ο Άβντιγια

22:51 | 07.09.2025
52-41 με τον Γιάννη η εθνική
22:50 | 07.09.2025
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:40 | 07.09.2025

επιστρέφουν οι δυο ομάδες στο παρκέ

22:40 | 07.09.2025
Ελλάδα – Ισραήλ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε τους Ισραηλινούς με 21 πόντους στο ημίχρονο
10/11 δίποντα για τον ασταμάτητο Έλληνα σούπερ σταρ
22:39 | 07.09.2025
22:38 | 07.09.2025

Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Ελλάδα: 20/26 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 4/9 βολές, 20 ριμπάουντ (11 αμυντικά - 9 επιθετικά), 8 ασίστ, 10 φάουλ, 6 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Ισραήλ: 10/19 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 9/10 βολές, 14 ριμπάουντ (9 αμυντικά - 5 επιθετικά), 8 ασίστ, 10 φάουλ, 7 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ

22:37 | 07.09.2025

Είχε 10/12 δίποντα στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε

22:37 | 07.09.2025

21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο

22:36 | 07.09.2025
50-41 σκορ ημιχρόνου
22:35 | 07.09.2025

Άστοχος ο Μαντάρ σε σουτ τριών πόντων

22:35 | 07.09.2025

Στο Ισραήλ η επίθεση

22:35 | 07.09.2025

6 δεύτερα για το ημίχρονο

22:32 | 07.09.2025

Άστοχες οι δυο ομάδες σε διαδοχικές προσπάθειες

22:30 | 07.09.2025

1:41 για το ημίχρονο

22:30 | 07.09.2025
50-41 με τον Λέβι

Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη

22:29 | 07.09.2025
50-39 με τον Σλούκα - το πρώτο του τρίποντο
22:29 | 07.09.2025

Στις εξέδρες ο Εργκίν Αταμάν, με τον γιο του, Σαρπ

22:28 | 07.09.2025
47-39 με Ντόρσεϊ
22:27 | 07.09.2025
22:27 | 07.09.2025
22:27 | 07.09.2025

Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη

22:26 | 07.09.2025
45-39 με 2/2 βολές του Άβντιγια
22:26 | 07.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή του Άβντιγια

22:26 | 07.09.2025

3:06 για το ημιχρονο

22:25 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές στον Άβντιγια

22:25 | 07.09.2025
45-37 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο
22:24 | 07.09.2025

3:46 για το ημίχρονο

22:24 | 07.09.2025

καλή άμυνα του Σλούκα στον Άβντιγια

22:23 | 07.09.2025
43-37 με Μήτογλου

μετά από άστοχη προσπάθεια του Γιάννη

22:23 | 07.09.2025

4:13 για το ημίχρονο

22:23 | 07.09.2025

Φάουλ στον Γιάννη

22:23 | 07.09.2025
41-37 με τον Άβντιγια
22:22 | 07.09.2025
41-34 ο Γιάννης με 10/10 δίποντα
22:22 | 07.09.2025
39-34 με τις βολές του Μαντάρ
22:21 | 07.09.2025

Μέσα η πρώτη του Μαντάρ

22:21 | 07.09.2025

Βολές για το Ισραήλ

22:20 | 07.09.2025
39-32 με τον Γιάννη και πάλι η Εθνική
22:20 | 07.09.2025
37-32 με Γιάννη

Έφτασε τους 17 πόντους

22:18 | 07.09.2025
35-32 με τον Σόρκιν
22:18 | 07.09.2025

6:13 για το ημίχρονο και τάιμ άουτ

22:17 | 07.09.2025
35-29 με τον Καλαϊτζάκη

μετά από κλέψιμο του Σλούκα

22:17 | 07.09.2025

Φάουλ από τον Καλαϊτζάκη - Δεύτερο ομαδικό για την εθνική

22:17 | 07.09.2025
33-29 με τον Σόρκιν
22:17 | 07.09.2025
22:16 | 07.09.2025
33-27 με κάρφωμα του Γιάννη
22:16 | 07.09.2025
22:15 | 07.09.2025

Τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σόρκιν

22:15 | 07.09.2025

Καλές άμυνες από την εθνική

22:14 | 07.09.2025

Άστοχος ο Λαρεντζάκης, με σουτ σχεδόν από το logo

22:13 | 07.09.2025

8:08 για το ημίχρονο

22:13 | 07.09.2025
31-27 το Ισραήλ
22:13 | 07.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή του Σόρκιν

22:13 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σόρκιν

22:12 | 07.09.2025
31-25 με 1/2 από τον Τολιόπουλο
22:12 | 07.09.2025

Άστοχος στην πρώτη βολή

22:11 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Τολιόπουλο

22:11 | 07.09.2025
30-25 το Ισραήλ

με τον Κάρινγκτον

22:11 | 07.09.2025

Άστοχος στη βολή ο Μήτογλου

22:10 | 07.09.2025
30-22 ο Μήτογλου

και θα έχει και μια βολή

22:10 | 07.09.2025
ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
22:08 | 07.09.2025

Υπέροχη ασίστ από Καλαϊτζάκη

22:07 | 07.09.2025
28-22 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τέλος της πρώτης περιόδου
22:07 | 07.09.2025
26-22 με 2/2 βολές από τον Άβντιγια
22:07 | 07.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή από τον Άβντιγια

22:06 | 07.09.2025

8,1 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περιόδου

22:06 | 07.09.2025

Φάουλ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και βολές για το Ισραήλ

22:06 | 07.09.2025
26-20 με τον Καλαϊτζάκη
22:06 | 07.09.2025
24-20 με τον Ζούσμαν

Βρέθηκε μόνος κάτω από το ελληνικό καλαθι

22:05 | 07.09.2025
24-18 με 1/2 βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο
22:05 | 07.09.2025

Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κώστας Αντετοκούνμπο

22:04 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για Κώστα Αντετοκούνμπο

22:04 | 07.09.2025
23-18 με 1/2 βολές του Γκινάτ
22:04 | 07.09.2025

Άστοχος στην πρώτη βολή

22:03 | 07.09.2025

Βολές για τον Γκινάτ

22:03 | 07.09.2025

1:19 για το τέλος της πρώτης περιόδου

22:02 | 07.09.2025
23-17 με τον Τολιόπουλο η Ελλάδα
22:02 | 07.09.2025
21-17 με τρίποντο του Κάρινγκτον
22:02 | 07.09.2025

'Εδωσε επιθετικό τελικά ο διαιτητής! πρώτο φάουλ του Γιάννη στο ματς

22:01 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:01 | 07.09.2025

Έφτασε τα 4 ομαδικά φάουλ η Ελλάδα - Το Ισραήλ έχει 5

22:00 | 07.09.2025

2:25 για το τέλος της πρώτης περιόδου

22:00 | 07.09.2025

Φάουλ του παπανικολάου στον Άβντιγια

21:59 | 07.09.2025
21-14 με το πρώτο καλάθι του Άβντιγια
21:59 | 07.09.2025
21-12 με τη βολή του Γιαννη

Έφτασε τους 11 πόντους ο Αντετοκούνμπο

21:58 | 07.09.2025
20-12 ο Αντετοκούνμπο

πήρε... αμπάριζα την αντίπαλη άμυνα - Πήρε και φάουλ

21:56 | 07.09.2025
Basketball - FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Greece v Israel - Xiaomi Arena, Riga, Latvia - September 7, 2025 Greece's Kostas Slouka in action with Israel's Guy Palatin REUTERS/Ints Kalnins
21:56 | 07.09.2025

Τάιμ άουτ

21:56 | 07.09.2025
18-12 η Ελλάδα

με τρομερό κάρφωνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:55 | 07.09.2025
16-12 με τον Σόρκιν
21:55 | 07.09.2025
16-10 με τον Ντόρσεϊ
21:55 | 07.09.2025
14-10 με τον Γκινάτ
21:54 | 07.09.2025
14-8 με τον Παπανικολάου
21:54 | 07.09.2025

5:12 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

21:53 | 07.09.2025
12-8 το Ισραήλ μειώνει
21:53 | 07.09.2025

Άστοχος ο Σλούκας σε τρίποντο

21:53 | 07.09.2025

Άστοχος ο Γιάννης στη βολή αλλά κατοχή για την Ελλάδα

21:52 | 07.09.2025
12-6 ο Αντετοκούνμπο

και θα έχει και μια βολή

21:51 | 07.09.2025
10-6 το Ισραήλ
21:51 | 07.09.2025
10-4 η Ελλάδα με Παπανικολάου

Πρώτο τρίποντο στο ματς

21:50 | 07.09.2025
7-4 με κοντινό σουτ του Σεργκεβ
21:50 | 07.09.2025
7-2 με 1/2 βολές από τον Σλούκα
21:49 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σλούκα, που πήρε το επιθετικό ριμπάουντ  - Έφτασε τρία ομαδικά το Ισραήλ

21:49 | 07.09.2025

7:55 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:49 | 07.09.2025

Νέο φάουλ στον Γιάννη

21:48 | 07.09.2025

Φάουλ πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:48 | 07.09.2025

Άστοχος ο Άβντιγια σε τρίποντο

21:47 | 07.09.2025
6-2 με νέο καλάθι του Γιάννη Αντετοκούνμπο
21:47 | 07.09.2025

8:45 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:47 | 07.09.2025

Πρώτο λάθος από το Ισραήλ

21:47 | 07.09.2025
4-2 η Ελλάδα

Πρώτο καλάθι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

21:47 | 07.09.2025
2-2 με τον Μαντάρ το Ισραήλ
21:46 | 07.09.2025
2-0 η Ελλάδα

με τον Σλούκα

21:46 | 07.09.2025

Άστοχος ο Άβντιγια

21:46 | 07.09.2025

Πρώτη επίθεση το Ισραήλ

21:45 | 07.09.2025
Έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:43 | 07.09.2025
Βρισκόμαστε ελάχιστα πριν το τζάμπολ του Ελλάδα - Ισραήλ

21:39 | 07.09.2025

Ακολουθεί ο Ύμνος της Ελλάδας

21:39 | 07.09.2025

Θα ακουστεί πρώτα του Ισραήλ

21:37 | 07.09.2025

Η ώρα των εθνικών ύμνων

21:36 | 07.09.2025

Γκινάτ, Μαντάρ, Σέγκεφ, Άβντιγια και Παλάτιν η αρχική πεντάδα του Ισραήλ

21:35 | 07.09.2025

Η αρχική πεντάδα της Ελλάδας: Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:34 | 07.09.2025

Περίπου 500 φίλοι της Ελλάδας στις εξέδρες

21:32 | 07.09.2025

Η ώρα για την παρουσίαση των δυο ομάδων

21:31 | 07.09.2025

Στις 21:45 είναι προγραμματισμένη η έναρξη του αγώνα στην «Xiaomi Arena» της Ρίγας στη Λετονία

21:31 | 07.09.2025

Διαιτητές του αποψινού αγώνα οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία)

21:30 | 07.09.2025
Χωρίς απουσίες απόψε η Εθνική μας, αφού είναι διαθέσιμος και ο Σαμοντούροφ, ο οποίος προφυλάχθηκε στο παιχνίδι με την Ισπανία

21:29 | 07.09.2025

Εάν η Εθνική μας πάρει την πρόκριση απόψε, θα κοντραριστεί με τη Λιθουανία την Τρίτη (09.09.2025). Η ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί αργότερα

21:28 | 07.09.2025

Θυμηθείτε πώς η Εθνική μας νίκησε την Ισπανία, για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της

21:26 | 07.09.2025

Η αποψινή είναι η 52η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει την υπεροχή με 29 νίκες έναντι 22

21:26 | 07.09.2025

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Ελλάδας στο εν λόγω ζευγάρι μετά από 28 χρόνια και 12 διαδοχικές νίκες σε επίσημα και φιλικά

21:25 | 07.09.2025

Οι δύο χώρες τέθηκαν αντιμέτωπες πριν από σχεδόν έναν μήνα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους σε φιλική αναμέτρηση στη Λεμεσό, με το Ισραήλ να επικρατεί με σκορ 75-58, απέναντι βέβαια σε μια Εθνική που έπαιζε χωρίς τον Γιάννη, τον Σλούκα, τον Παπανικολάου και τον Μήτογλου

21:25 | 07.09.2025

Οι νίκες του ήρθαν απέναντι στην Ισλανδία (83-71), το Βέλγιο (92-89), αλλά και τη Γαλλία (82-69), δείχνοντας ικανό να κάνει «ζημιές» εφόσον δεν έχεις την απαραίτητη συγκέντρωση

21:25 | 07.09.2025

Όσον αφορά το Ισραήλ, τερμάτισε στην 4η θέση του τέταρτου και απαιτητικού ομίλου του Κατοβίτσε με ρεκόρ 3-2, χάνοντας στην ισοβαθμία τόσο από την Σλοβενία, όσο και από την οικοδέσποινα, Πολωνία

21:25 | 07.09.2025

Η Εθνική επικράτησε της Ιταλίας (75-66), της Κύπρου (96-69), της Γεωργίας (94-53) και της Ισπανίας (90-86), χάνοντας μονάχα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για την τέταρτη αγωνιστική (80-77)

21:24 | 07.09.2025

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου με ρεκόρ 4-1

21:24 | 07.09.2025

Η Λιθουανία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το Ελλάδα - Ισραήλ

21:23 | 07.09.2025

Τα ζευγάρια των προημιτελικών μέχρι στιγμής

Τουρκία – Πολωνία

Γερμανία – Σλοβενία

Φινλανδία - Γεωργία

21:23 | 07.09.2025
Αυτό το ματς θα ολοκληρώσει τη φάση των «16» της διοργάνωσης

21:22 | 07.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket 2025

21:22 | 07.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
