Ελλάδα – Ισραήλ 84-79 τελικό: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφερε τη γαλανόλευκη πρόκριση

Η Ελλάδα κέρδισε το Ισραήλ (84-79) και πέρασε στους «8» του Ευρωμπάσκετ, εκεί όπου θα παίξει με τη Λιθουανία. Μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Μια ακόμα μέρα στη δουλειά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Η Ελλάδα κερδίζει το Ισραήλ και περνάει στους «8» του Ευρωμπάσκετ, εκεί όπου θα παίξει με τη Λιθουανία.
Άστοχος και πάλι ο μαντάρ
Άστοχος ο Μαντάρ
Η μπάλα στο Ισραήλ
28,5 για τη λήξη
46,9 για τη λήξη
Έφτασε τους 35 πόντους ο Γιάννης
1:01 για τη λήξη και τάιμ άουτ
Φάουλ στον Αντετοκούνμπο
Μέσα η πρώτη του βολή
Φάουλ ο Ντόρσεϊ και βολές για τον Μαντάρ
1:20 για τη λήξη
Άστοχος ο Σόρκιν
Ο Σόρκιν θα εκτελέσει τις βολές
2:32 για τη λήξη
Φάουλ του Σλούκα στον Άντβιγια
3:02 για τη λήξη
Μέσα η πρώτη του βολή
3:45 για τη λήξη
Φάουλ και βολές για τον Άντβιγια
Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη
4:29 για τη λήξη
4 πόντοι και 5 ριμπάουντ από τον Καλαϊτζάκη
7 πόντοι και 6 ριμπάουντ από τον Σαμοντούροφ
Φάουλ στον Άβντιγια
7 λεπτά για τη λήξη
Τάιμ άουτ
3/21 τρίποντα η εθνική μέχρι τώρα
11 πόντους από τον Σλούκα στο ματς
9:17 για τη λήξη τυ αγώνα
Φάουλ στον Τολιόπουλο
Άστοχος σε τρίποντο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
11,1 δεύτερα για το τέλος της 3ης περιόδου - Όλα για την επίθεση της Ελλάδας
Λάθος από τον Μαντάρ
Χαμένες προσπάθειες από τις δυο ομάδες
Άστοχος στην πρώτη βολή
1:38 για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου
Φάουλ και βολές για τον Κώστα παπανικολάου - Έφτασε τα 5 ομαδικά το Ισραήλ
Φάουλ και βολές για τον Αβντιγια
και θα εκτελέσει και μια βολή
Άστοχος ο Γκινάτ στην πρώτη
Φάουλ του Σλούκα και βολές για το Ισραήλ
3:37 για το τέλος της 3ης περιόδου
Άστοχος στη βολή
5 λεπτά για το τέλος της 3ης περιόδου
Έφτασε τους 27 πόντους
Φάουλ στον Αντετοκούνμπο
2/12 τρίποντα από την Εθνική
Φάουλκαι βολές ο Άβντιγια
επιστρέφουν οι δυο ομάδες στο παρκέ
Τα στατιστικά του πρώτου μέρους
Ελλάδα: 20/26 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 4/9 βολές, 20 ριμπάουντ (11 αμυντικά - 9 επιθετικά), 8 ασίστ, 10 φάουλ, 6 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ
Ισραήλ: 10/19 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 9/10 βολές, 14 ριμπάουντ (9 αμυντικά - 5 επιθετικά), 8 ασίστ, 10 φάουλ, 7 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ
Είχε 10/12 δίποντα στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε
21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο
Άστοχος ο Μαντάρ σε σουτ τριών πόντων
Στο Ισραήλ η επίθεση
6 δεύτερα για το ημίχρονο
Άστοχες οι δυο ομάδες σε διαδοχικές προσπάθειες
1:41 για το ημίχρονο
Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη
Στις εξέδρες ο Εργκίν Αταμάν, με τον γιο του, Σαρπ
Τάιμ άουτ από τον Σπανούλη
Μέσα η πρώτη βολή του Άβντιγια
3:06 για το ημιχρονο
Φάουλ και βολές στον Άβντιγια
3:46 για το ημίχρονο
καλή άμυνα του Σλούκα στον Άβντιγια
μετά από άστοχη προσπάθεια του Γιάννη
4:13 για το ημίχρονο
Φάουλ στον Γιάννη
Μέσα η πρώτη του Μαντάρ
Βολές για το Ισραήλ
Έφτασε τους 17 πόντους
6:13 για το ημίχρονο και τάιμ άουτ
μετά από κλέψιμο του Σλούκα
Φάουλ από τον Καλαϊτζάκη - Δεύτερο ομαδικό για την εθνική
Τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σόρκιν
Καλές άμυνες από την εθνική
Άστοχος ο Λαρεντζάκης, με σουτ σχεδόν από το logo
8:08 για το ημίχρονο
Μέσα η πρώτη βολή του Σόρκιν
Φάουλ και βολές για τον Σόρκιν
Άστοχος στην πρώτη βολή
Φάουλ και βολές για τον Τολιόπουλο
με τον Κάρινγκτον
Άστοχος στη βολή ο Μήτογλου
και θα έχει και μια βολή
Υπέροχη ασίστ από Καλαϊτζάκη
Μέσα η πρώτη βολή από τον Άβντιγια
8,1 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περιόδου
Φάουλ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και βολές για το Ισραήλ
Βρέθηκε μόνος κάτω από το ελληνικό καλαθι
Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κώστας Αντετοκούνμπο
Φάουλ και βολές για Κώστα Αντετοκούνμπο
Άστοχος στην πρώτη βολή
Βολές για τον Γκινάτ
1:19 για το τέλος της πρώτης περιόδου
'Εδωσε επιθετικό τελικά ο διαιτητής! πρώτο φάουλ του Γιάννη στο ματς
Φάουλ και βολές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Έφτασε τα 4 ομαδικά φάουλ η Ελλάδα - Το Ισραήλ έχει 5
2:25 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Φάουλ του παπανικολάου στον Άβντιγια
Έφτασε τους 11 πόντους ο Αντετοκούνμπο
πήρε... αμπάριζα την αντίπαλη άμυνα - Πήρε και φάουλ
Τάιμ άουτ
με τρομερό κάρφωνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
5:12 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Άστοχος ο Σλούκας σε τρίποντο
Άστοχος ο Γιάννης στη βολή αλλά κατοχή για την Ελλάδα
και θα έχει και μια βολή
Πρώτο τρίποντο στο ματς
Φάουλ και βολές για τον Σλούκα, που πήρε το επιθετικό ριμπάουντ - Έφτασε τρία ομαδικά το Ισραήλ
7:55 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Νέο φάουλ στον Γιάννη
Φάουλ πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Άστοχος ο Άβντιγια σε τρίποντο
8:45 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Πρώτο λάθος από το Ισραήλ
Πρώτο καλάθι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
με τον Σλούκα
Άστοχος ο Άβντιγια
Πρώτη επίθεση το Ισραήλ
Βρισκόμαστε ελάχιστα πριν το τζάμπολ του Ελλάδα - Ισραήλ
Ακολουθεί ο Ύμνος της Ελλάδας
Θα ακουστεί πρώτα του Ισραήλ
Η ώρα των εθνικών ύμνων
Γκινάτ, Μαντάρ, Σέγκεφ, Άβντιγια και Παλάτιν η αρχική πεντάδα του Ισραήλ
Η αρχική πεντάδα της Ελλάδας: Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο
Περίπου 500 φίλοι της Ελλάδας στις εξέδρες
Η ώρα για την παρουσίαση των δυο ομάδων
Στις 21:45 είναι προγραμματισμένη η έναρξη του αγώνα στην «Xiaomi Arena» της Ρίγας στη Λετονία
Διαιτητές του αποψινού αγώνα οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία)
Χωρίς απουσίες απόψε η Εθνική μας, αφού είναι διαθέσιμος και ο Σαμοντούροφ, ο οποίος προφυλάχθηκε στο παιχνίδι με την Ισπανία
Εάν η Εθνική μας πάρει την πρόκριση απόψε, θα κοντραριστεί με τη Λιθουανία την Τρίτη (09.09.2025). Η ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί αργότερα
Θυμηθείτε πώς η Εθνική μας νίκησε την Ισπανία, για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της
Η αποψινή είναι η 52η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει την υπεροχή με 29 νίκες έναντι 22
Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Ελλάδας στο εν λόγω ζευγάρι μετά από 28 χρόνια και 12 διαδοχικές νίκες σε επίσημα και φιλικά
Οι δύο χώρες τέθηκαν αντιμέτωπες πριν από σχεδόν έναν μήνα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους σε φιλική αναμέτρηση στη Λεμεσό, με το Ισραήλ να επικρατεί με σκορ 75-58, απέναντι βέβαια σε μια Εθνική που έπαιζε χωρίς τον Γιάννη, τον Σλούκα, τον Παπανικολάου και τον Μήτογλου
Οι νίκες του ήρθαν απέναντι στην Ισλανδία (83-71), το Βέλγιο (92-89), αλλά και τη Γαλλία (82-69), δείχνοντας ικανό να κάνει «ζημιές» εφόσον δεν έχεις την απαραίτητη συγκέντρωση
Όσον αφορά το Ισραήλ, τερμάτισε στην 4η θέση του τέταρτου και απαιτητικού ομίλου του Κατοβίτσε με ρεκόρ 3-2, χάνοντας στην ισοβαθμία τόσο από την Σλοβενία, όσο και από την οικοδέσποινα, Πολωνία
Η Εθνική επικράτησε της Ιταλίας (75-66), της Κύπρου (96-69), της Γεωργίας (94-53) και της Ισπανίας (90-86), χάνοντας μονάχα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για την τέταρτη αγωνιστική (80-77)
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου με ρεκόρ 4-1
Η Λιθουανία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το Ελλάδα - Ισραήλ
Τα ζευγάρια των προημιτελικών μέχρι στιγμής
Τουρκία – Πολωνία
Γερμανία – Σλοβενία
Φινλανδία - Γεωργία
Αυτό το ματς θα ολοκληρώσει τη φάση των «16» της διοργάνωσης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket 2025
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ