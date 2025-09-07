Αθλητικά

Ελλάδα – Ισραήλ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για τους «16» του Eurobasket 2025

Στις 21:45 το παιχνίδι της Ελλάδας με το Ισραήλ, με τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ και NOVA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Εθνική Ελλάδας / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της στο Eurobasket, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου περιμένει ήδη η Λιθουανία.

Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει το ρόλο του φαβορί κόντρα στο Ισραήλ, για να… τσεκάρει το “εισιτήριό” της για την 8άδα του Eurobasket.

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ είναι προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ (07/09/25, 21:45, Live από το Newsit.gr) και θα έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη, από το ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Αθλητικά
