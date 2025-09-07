Αθλητικά

Ελλάδα – Ισραήλ live για τους «16» του Eurobasket 2025

Η Λιθουανία περιμένει το νικητή αυτού του «ζευγαριού» στα προημιτελικά
ΦΩΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Eurobasket 2025
Φάση των «16»
0 - 0
ΦΩΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ στη Ρίγα της Λετονίας, με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για την είσοδο στα ημιτελικά. Σε 52 αγώνες των δυο ομάδων σε επίπεδο ανδρών, η γαλανόλευκη έχει το… πάνω χέρι με 29 νίκες.

21:49 | 07.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σλούκα, που πήρε το επιθετικό ριμπάουντ  - Έφτασε τρία ομαδικά το Ισραήλ

21:49 | 07.09.2025

7:55 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:49 | 07.09.2025

Νέο φάουλ στον Γιάννη

21:48 | 07.09.2025

Φάουλ πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:48 | 07.09.2025

Άστοχος ο Άβντιγια σε τρίποντο

21:47 | 07.09.2025
6-2 με νέο καλάθι του Γιάννη Αντετοκούνμπο
21:47 | 07.09.2025

8:45 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:47 | 07.09.2025

Πρώτο λάθος από το Ισραήλ

21:47 | 07.09.2025
4-2 η Ελλάδα

Πρώτο καλάθι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

21:47 | 07.09.2025
2-2 με τον Μαντάρ το Ισραήλ
21:46 | 07.09.2025
2-0 η Ελλάδα

με τον Σλούκα

21:46 | 07.09.2025

Άστοχος ο Άβντιγια

21:46 | 07.09.2025

Πρώτη επίθεση το Ισραήλ

21:45 | 07.09.2025
Έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:43 | 07.09.2025
21:40 | 07.09.2025

Βρισκόμαστε ελάχιστα πριν το τζάμπολ του Ελλάδα - Ισραήλ

21:39 | 07.09.2025

Ακολουθεί ο Ύμνος της Ελλάδας

21:39 | 07.09.2025

Θα ακουστεί πρώτα του Ισραήλ

21:37 | 07.09.2025

Η ώρα των εθνικών ύμνων

21:36 | 07.09.2025

Γκινάτ, Μαντάρ, Σέγκεφ, Άβντιγια και Παλάτιν η αρχική πεντάδα του Ισραήλ

21:35 | 07.09.2025

Η αρχική πεντάδα της Ελλάδας: Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:34 | 07.09.2025

Περίπου 500 φίλοι της Ελλάδας στις εξέδρες

21:32 | 07.09.2025

Η ώρα για την παρουσίαση των δυο ομάδων

21:31 | 07.09.2025

Στις 21:45 είναι προγραμματισμένη η έναρξη του αγώνα στην «Xiaomi Arena» της Ρίγας στη Λετονία

21:31 | 07.09.2025

Διαιτητές του αποψινού αγώνα οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία)

21:30 | 07.09.2025
21:30 | 07.09.2025

Χωρίς απουσίες απόψε η Εθνική μας, αφού είναι διαθέσιμος και ο Σαμοντούροφ, ο οποίος προφυλάχθηκε στο παιχνίδι με την Ισπανία

21:29 | 07.09.2025

Εάν η Εθνική μας πάρει την πρόκριση απόψε, θα κοντραριστεί με τη Λιθουανία την Τρίτη (09.09.2025). Η ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί αργότερα

21:28 | 07.09.2025

Θυμηθείτε πώς η Εθνική μας νίκησε την Ισπανία, για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της

21:26 | 07.09.2025

Η αποψινή είναι η 52η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει την υπεροχή με 29 νίκες έναντι 22

21:26 | 07.09.2025

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Ελλάδας στο εν λόγω ζευγάρι μετά από 28 χρόνια και 12 διαδοχικές νίκες σε επίσημα και φιλικά

21:25 | 07.09.2025

Οι δύο χώρες τέθηκαν αντιμέτωπες πριν από σχεδόν έναν μήνα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους σε φιλική αναμέτρηση στη Λεμεσό, με το Ισραήλ να επικρατεί με σκορ 75-58, απέναντι βέβαια σε μια Εθνική που έπαιζε χωρίς τον Γιάννη, τον Σλούκα, τον Παπανικολάου και τον Μήτογλου

21:25 | 07.09.2025

Οι νίκες του ήρθαν απέναντι στην Ισλανδία (83-71), το Βέλγιο (92-89), αλλά και τη Γαλλία (82-69), δείχνοντας ικανό να κάνει «ζημιές» εφόσον δεν έχεις την απαραίτητη συγκέντρωση

21:25 | 07.09.2025

Όσον αφορά το Ισραήλ, τερμάτισε στην 4η θέση του τέταρτου και απαιτητικού ομίλου του Κατοβίτσε με ρεκόρ 3-2, χάνοντας στην ισοβαθμία τόσο από την Σλοβενία, όσο και από την οικοδέσποινα, Πολωνία

21:25 | 07.09.2025

Η Εθνική επικράτησε της Ιταλίας (75-66), της Κύπρου (96-69), της Γεωργίας (94-53) και της Ισπανίας (90-86), χάνοντας μονάχα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για την τέταρτη αγωνιστική (80-77)

21:24 | 07.09.2025

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου με ρεκόρ 4-1

21:24 | 07.09.2025

Η Λιθουανία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το Ελλάδα - Ισραήλ

21:23 | 07.09.2025

Τα ζευγάρια των προημιτελικών μέχρι στιγμής

Τουρκία – Πολωνία

Γερμανία – Σλοβενία

Φινλανδία - Γεωργία

21:23 | 07.09.2025
21:23 | 07.09.2025

Αυτό το ματς θα ολοκληρώσει τη φάση των «16» της διοργάνωσης

21:22 | 07.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket 2025

21:22 | 07.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
