Ελλάδα – Ισραήλ live για τους «16» του Eurobasket 2025

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ στη Ρίγα της Λετονίας, με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για την είσοδο στα ημιτελικά. Σε 52 αγώνες των δυο ομάδων σε επίπεδο ανδρών, η γαλανόλευκη έχει το… πάνω χέρι με 29 νίκες.
Φάουλ και βολές για τον Σλούκα, που πήρε το επιθετικό ριμπάουντ - Έφτασε τρία ομαδικά το Ισραήλ
7:55 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Νέο φάουλ στον Γιάννη
Φάουλ πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Άστοχος ο Άβντιγια σε τρίποντο
8:45 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Πρώτο λάθος από το Ισραήλ
Πρώτο καλάθι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
με τον Σλούκα
Άστοχος ο Άβντιγια
Πρώτη επίθεση το Ισραήλ
Βρισκόμαστε ελάχιστα πριν το τζάμπολ του Ελλάδα - Ισραήλ
Ακολουθεί ο Ύμνος της Ελλάδας
Θα ακουστεί πρώτα του Ισραήλ
Η ώρα των εθνικών ύμνων
Γκινάτ, Μαντάρ, Σέγκεφ, Άβντιγια και Παλάτιν η αρχική πεντάδα του Ισραήλ
Η αρχική πεντάδα της Ελλάδας: Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο
Περίπου 500 φίλοι της Ελλάδας στις εξέδρες
Η ώρα για την παρουσίαση των δυο ομάδων
Στις 21:45 είναι προγραμματισμένη η έναρξη του αγώνα στην «Xiaomi Arena» της Ρίγας στη Λετονία
Διαιτητές του αποψινού αγώνα οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία)
Χωρίς απουσίες απόψε η Εθνική μας, αφού είναι διαθέσιμος και ο Σαμοντούροφ, ο οποίος προφυλάχθηκε στο παιχνίδι με την Ισπανία
Εάν η Εθνική μας πάρει την πρόκριση απόψε, θα κοντραριστεί με τη Λιθουανία την Τρίτη (09.09.2025). Η ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί αργότερα
Θυμηθείτε πώς η Εθνική μας νίκησε την Ισπανία, για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της
Η αποψινή είναι η 52η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει την υπεροχή με 29 νίκες έναντι 22
Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Ελλάδας στο εν λόγω ζευγάρι μετά από 28 χρόνια και 12 διαδοχικές νίκες σε επίσημα και φιλικά
Οι δύο χώρες τέθηκαν αντιμέτωπες πριν από σχεδόν έναν μήνα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους σε φιλική αναμέτρηση στη Λεμεσό, με το Ισραήλ να επικρατεί με σκορ 75-58, απέναντι βέβαια σε μια Εθνική που έπαιζε χωρίς τον Γιάννη, τον Σλούκα, τον Παπανικολάου και τον Μήτογλου
Οι νίκες του ήρθαν απέναντι στην Ισλανδία (83-71), το Βέλγιο (92-89), αλλά και τη Γαλλία (82-69), δείχνοντας ικανό να κάνει «ζημιές» εφόσον δεν έχεις την απαραίτητη συγκέντρωση
Όσον αφορά το Ισραήλ, τερμάτισε στην 4η θέση του τέταρτου και απαιτητικού ομίλου του Κατοβίτσε με ρεκόρ 3-2, χάνοντας στην ισοβαθμία τόσο από την Σλοβενία, όσο και από την οικοδέσποινα, Πολωνία
Η Εθνική επικράτησε της Ιταλίας (75-66), της Κύπρου (96-69), της Γεωργίας (94-53) και της Ισπανίας (90-86), χάνοντας μονάχα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για την τέταρτη αγωνιστική (80-77)
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου με ρεκόρ 4-1
Η Λιθουανία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από το Ελλάδα - Ισραήλ
Τα ζευγάρια των προημιτελικών μέχρι στιγμής
Τουρκία – Πολωνία
Γερμανία – Σλοβενία
Φινλανδία - Γεωργία
Αυτό το ματς θα ολοκληρώσει τη φάση των «16» της διοργάνωσης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ελλάδα – Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket 2025
