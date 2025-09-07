Ελλάδα – Ισραήλ live για τους «16» του Eurobasket 2025

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ στη Ρίγα της Λετονίας, με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για την είσοδο στα ημιτελικά. Σε 52 αγώνες των δυο ομάδων σε επίπεδο ανδρών, η γαλανόλευκη έχει το… πάνω χέρι με 29 νίκες.