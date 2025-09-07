Ελλάδα – Ισραήλ: Οι διαιτητές της νοκ άουτ αναμέτρησης του Eurobasket 2025

Η ώρα για το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με το Ισραήλ στο Eurobasket πλησιάζει (07/09/25, 21:45, Live από το Newsit.gr) και η FIBA έχει κάνει πλέον γνωστούς και τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Η συζήτηση για τη διαιτησία του Ελλάδα – Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολύ πριν τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ για τη φάση των “16” του Eurobasket, με τη FIBA να ορίζει για το ματς τρεις διαιτητές που έχουν ήδη διευθύνει, τουλάχιστον τρεις αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ελλάδα – Ισραήλ θα βρίσκονται οι Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία), με τον πρώτο να είναι διαιτητής στα Τουρκία-Σουηδία, Λετονία-Τουρκία και Τουρκία-Σερβία, τον δεύτερο στα Σερβία-Φινλανδία , Ισραήλ-Σλοβενία, Γαλλία-Σλοβενία και Γαλλία-Πολωνία, ενώ ο τρίτος ήταν στη διαιτητική ομάδα των Σερβία-Φινλανδία, Φινλανδία-Γερμανία, Φινλανδία-Λιθουανία και Λιθουανία-Γερμανία.